Un homme accusé d’avoir abattu un arbre célèbre plaide non coupable

(Keystone-ATS) Un homme accusé d’avoir abattu le Sycamore Gap, l’un des arbres les plus célèbres du Royaume-Uni situé près du mur d’Hadrien, a plaidé non coupable mercredi dans cette affaire qui a provoqué une forte émotion.

Cet érable isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire de Northumbrie, dans le nord de l’Angleterre, était notamment apparu au cinéma dans le film “Robin des Bois: prince des voleurs” de Kevin Costner en 1991.

Très photographié, il avait été élu “arbre de l’année” en 2016.

Fin septembre 2023, des promeneurs l’avaient découvert coupé, la souche mise à nu. Un acte de “vandalisme” selon la police qui avait suscité de la tristesse et une grande colère.

Daniel Graham, 38 ans, a comparu mercredi devant la Newcastle Magistrates’ Court avec un autre homme, Adam Carruthers, âgé de 31 ans, qui lui ne s’est pas encore exprimé sur les charges qui lui sont reprochées.

Les deux hommes, qui sont arrivés au tribunal le visage couvert d’une cagoule, sont accusés d’avoir causé des dommages à hauteur de plus de 622’000 livres (plus de 724’000 euros) en détruisant cet arbre vieux de plus de 200 ans.

Ils sont aussi inculpés pour avoir causé plus de 1100 livres (plus de 1280 euros) de dégâts au mur d’Hadrien lui même, érigé à l’époque romaine pour empêcher l’invasion des barbares et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et près duquel le Sycamore Gap se dressait.

Un mois après avoir été retrouvé abattu, l’arbre a été découpé et enlevé par les autorités.

Des experts tentent désormais de voir s’il pourrait repousser à partir de sa souche ou si de jeunes arbres pourraient naître de ses graines.

A l’issue de l’audience, les deux accusés ont été remis en liberté jusqu’à la prochaine audience prévue le 12 juin.