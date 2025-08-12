Un homme perd la vie à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Un nageur de 67 ans est décédé mardi à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) après qu'un jeune garçon lui est tombé dessus en plongeant dans le bassin, indique la police neuchâteloise. La piscine avait été évacuée dans l'après-midi alors qu'une intervention de secours était en cours, avait-on appris plus tôt.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le jeune garçon a atterri sur l’homme domicilié dans la région après avoir sauté du plongeoir de cinq mètres. Grièvement blessé, le nageur est décédé sur place des suites de ses blessures, écrit la police dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte. Le garçon impliqué dans l’accident n’a pour l’heure pas été identifié. La piscine évacuée et fermée au public pendant l’intervention doit rouvrir mercredi.

Cet accident survient alors que la piscine récemment rénovée a réouvert officiellement au début de la saison. La rénovation, qui a couté plus de 11 millions de francs, avait été entamée en août 2023. Son inauguration, prévue l’année dernière, avait été repoussée à 2025, en raison notamment à une météo défavorable.

