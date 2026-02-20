La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un incendie dans le tunnel de Vernier (GE) perturbe la circulation

Keystone-SDA

Un véhicule a pris feu dans le tunnel de Vernier (GE) sur l'autoroute de contournement après un heurt entre trois voitures vendredi après-midi. Personne n'a été blessé mais l'ouvrage a dû être fermé à la circulation, provoquant une déviation dans les deux sens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident a eu lieu «aux alentours de 15h00», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier, confirmant une information de la Tribune de Genève. Ce qui était un heurt assez anodin est devenu problématique après l’incendie d’un des véhicules pour une raison que l’investigation devra établir.

«Quelques personnes ont été incommodées» par les effets de la fumée, mais personne n’a dû être acheminé à l’hôpital. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a rapidement éteint l’incendie.

Le tunnel devait rouvrir vers 16h30 mais les automobilistes devaient ensuite s’attendre à des embouteillages jusque vers 19h00 en raison de la circulation en fin d’après-midi sur cette autoroute, a ajouté le porte-parole.

