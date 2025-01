Un jeune enfant grièvement blessé par un Rottweiler

Keystone-SDA

Un jeune enfant a été mordu vendredi après-midi à Sumiswald (BE) par un Rottweiler. Grièvement blessé, il a dû être transporté par la Rega à l'hôpital. Le service vétérinaire a confisqué le chien et l'a euthanasié.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’accident a été signalé à la police cantonale bernoise vendredi à 15h30. Selon les premières constatations, le petit enfant a été attaqué et mordu sur un parvis devant un bâtiment, a indiqué la police samedi. Des tiers ont pu séparer le chien de l’enfant et l’attraper.

La police n’a pas donné plus de détails sur l’âge de l’enfant et les circonstances du drame. Elle a invoqué le principe de protection de la personnalité. Une enquête a été ouverte sur le déroulement exact des faits. La victime a d’abord été soignée sur place avant d’être héliportée à l’hôpital.

Certaines races interdites

Plusieurs attaques de chiens dangereux ont été signalées ces dernières années. A la fin octobre, un rottweiler d’un an a blessé plusieurs personnes dont deux enfants, à Adlikon (ZH). Un garçon de cinq ans a été grièvement blessé au bras et une fillette de sept ans a été blessée à un bras et à une jambe.

Un autre incident impliquant un rottweiler s’est produit début décembre à Winterthour (ZH). Un enfant de cinq ans a été grièvement blessé à la tête et a dû être hospitalisé et opéré.

A la suite de ces incidents, le gouvernement du canton de Zurich a décidé d’interdire l’acquisition de chiens de la race rottweiler à partir du 1er janvier. Cette mesure vise à protéger la population. Les détenteurs actuels de ces rottweilers ont la possibilité de demander une autorisation de détention.

Plusieurs cantons imposent par ailleurs aux propriétaires d’obtenir une autorisation pour certains types de chiens. Genève, le Valais ou Fribourg ont même prononcé l’interdiction de certaines races.