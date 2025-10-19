La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un motard décédé après une collision frontale à Meiringen (BE)

Keystone-SDA

Un motard est décédé dimanche matin après une collision frontale avec une voiture. Il roulait sur la route du col du Brünig à Meiringen (BE).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le motocycliste est entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse alors qu’il roulait sur la chaussée opposée, indique la police bernoise dans un communiqué. L’homme n’a pas encore été formellement identifié.

Les occupants de la voiture venant en sens inverse n’ont pas été blessés. Une enquête a été ouverte.

