Un nouveau festival sur la montagne aux Mosses (VD) ce week-end

Keystone-SDA

La première édition de Fest'Hiver aura lieu à l'Espace nordique des Mosses (VD) ce week-end. L'événement, organisé par les accompagnateurs en montagne vaudois, veut faire découvrir la région aux familles.

(Keystone-ATS) Pour sa première année, la manifestation propose des ateliers à la découverte des traces laissées par les animaux, ainsi qu’une conférence du photographe Olivier Gilliéron sur le lagopède alpin, oiseau emblématique des sommets qui se pare d’un plumage blanc à l’arrivée de l’hiver, relèvent les organisateurs dans leur communiqué.

Le patrimoine du Pays d’Enhaut sera aussi mis en valeur avec une démonstration de tavillonnage (la couverture des toits et façades des chalets alpages avec des planchettes en bois). Une randonnée sur les pas de nos ancêtres est proposée, à la découverte des techniques de l’époque pour passer l’hiver et constituer des réserves. Les visiteurs pourront aussi composer leur propre tisane aux herbes des Alpes.

Les sportifs et les sportives pourront exercer leurs compétences en recherche de victimes d’avalanche avec le matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde) ou progresser sur un mur d’escalade, encadrés par des moniteurs. Une marche en raquettes suivie d’un bivouac sous le ciel étoilé est aussi proposée.

Une partie des activités est proposée gratuitement; les tarifs sont consultables sur le site Internet de la manifestation.