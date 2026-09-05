Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Keystone-SDA

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Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Son bulletin a été validé à La Chaux-de-Fonds (NE).

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(Keystone-ATS) Il fallait cocher les numéros 5, 9, 17, 18, 25 et 31. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 6 et le Joker le 700431. Lors du prochain tirage mercredi, 25 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/