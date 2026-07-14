Un parapentiste chute mortellement au-dessus de Vercorin (VS)

Keystone-SDA

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Un accident de parapente a coûté la vie à un Suisse de 46 ans, dimanche au-dessus de Vercorin. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits.

1 minute

(Keystone-ATS) Dimanche, peu avant 16 heures, le parapentiste a décollé depuis le site du Crêt du Midi à 2300 mètres d’altitude, un spot parmi les plus connus en Valais pour la pratique de ce sport.

Quelques instants plus tard, pour une raison que l’enquête devra établir, l’infortuné a perdu le contrôle de sa voile avant de heurter le sol, précise,mardi la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Des témoins ont immédiatement alerté les secours. Des moyens d’intervention ont été engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144) et dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air-Glaciers. Grièvement blessé, le parapentiste a été héliporté à l’hôpital de Sion, où il a succombé à ses blessures.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.