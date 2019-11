Huit hommes ont été arrêtés par la police jeudi dans l'Ain, suspectés d'un projet d'attaque de fourgon transportant des métaux précieux en Suisse, a-t-on appris lundi de source proche du dossier, confirmant des informations du Parisien. Les suspects ont été interpellés en pleine forêt en possession d'armes et d'explosif.

Ils doivent être mis en examen pour "association de malfaiteurs" par un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon. Ces hommes âgés de 30 à 50 ans, selon le quotidien, sont suspectés d'avoir voulu braquer un fourgon blindé en Suisse.

Leur arrestation a eu lieu avant qu'ils ne passent à l'action, tôt jeudi matin sur la commune de Collonges (Ain), à quelques kilomètres de la frontière suisse. Les policiers de l'unité spécialisée du RAID et des brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Lyon et Dijon ont attendu toute la nuit avant d'intervenir.

Les suspects étaient en possession notamment de fusils d'assaut Kalachnikov, de gants, de gilets pare-balles et de cagoules. Ils avaient aussi plusieurs véhicules volés, berlines et utilitaires, selon la source proche du dossier.

La plupart des suspects sont originaires de l'agglomération lyonnaise et du nord-Isère, déjà connus des services de police, notamment pour des forfaits commis en Suisse. Un homme est originaire de la région parisienne.

Plusieurs braquages de fourgon en Suisse ont été imputés à des équipes de malfrats lyonnais ces dernières années. En mai, neuf personnes ont été mises en examen et écrouées dans une de ces affaires, survenue en 2018, et rocambolesque, car précédée de l'enlèvement de la fille d'un convoyeur de fonds.

