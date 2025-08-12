Un public de plus en plus large pour Piano à Saint-Ursanne

Keystone-SDA

Les organisateurs du festival Piano à Saint-Ursanne (JU) tirent un bilan positif de la 22e édition de la manifestation, qui se termine ce mardi. Pendant onze jours, l'événement a attiré environ 3500 spectateurs, un chiffre comparable à celui des années précédentes.

1 minute

(Keystone-ATS) La moitié des quinze concerts a affiché complet, avec un taux de fréquentation supérieur à 90%, notent mardi les organisateurs dans un communiqué. Le rendez-vous estival, qui se déroule chaque année dans le cloître de la collégiale bâti au XIVe siècle, est reconnu de plus en plus loin à la ronde.

Des spectateurs sont venus cette année de toute la Suisse – principalement de l’Arc jurassien et de la région bâloise – mais aussi de France voisine et d’autres pays d’Europe.

« Il y a eu une forte progression des gens de l’extérieur », se réjouit le directeur artistique et général Vincent Baume, contacté par Keystone-ATS. Malheureusement, la météo nous a été peu favorable au début du festival. »

D’un point de vue musical, le pianiste polonais Szymon Nehring a particulièrement marqué l’assistance. Le concert « Le silence de la forêt », porté par la violoncelliste Olivia Gay et la pianiste Christiane Baume-Sanglard dans un pâturage boisé de Saignelégier en partenariat avec le Parc du Doubs, a permis de mettre en résonance la musique avec la nature.

Enfin, la jeune prodige sino-canadienne Sophia Liu (16 ans) a fait sensation par sa maturité musicale, sa virtuosité naturelle et la fluidité dans son jeu.