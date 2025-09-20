La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un scooter volé se soustrait à un contrôle et provoque un accident

Deux personnes circulant sur un scooter volé ont refusé de se soumettre à un contrôle de police dans la nuit de vendredi à samedi en ville de Fribourg. Dans leur fuite, elles ont été blessées dans un accident qu'elles ont provoqué, indique la police cantonale.

(Keystone-ATS) Les faits se sont produits samedi vers 01h15. Des policiers ont été interpellés par le comportement suspect des deux occupants du scooter qui ne portaient pas de casque et circulaient sans phare, raconte la police dans un communiqué.

Le conducteur du deux-roues a refusé de s’arrêter et a pris la fuite, «évitant de justesse les policiers et les véhicules présents». A Villars-sur-Glâne, en sortant d’un giratoire pris à contre-sens, il a percuté un îlot routier situé sur la droite de la route. Sous le choc, les deux occupants ont été projetés au sol.

Le conducteur, un Marocain de 21 ans, a été grièvement blessé et héliporté à l’hôpital. Son passager, un Algérien de 31 ans, a pris la fuite à pied, mais a été retrouvé par un chien policier. Il a lui aussi été blessé et transporté à l’hôpital. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger.

Les premières investigations ont révélé que le scooter avait été volé un peu plus tôt et que le conducteur n’avait pas de permis de conduire. Il était en outre en possession de stupéfiants, précise la police. Les deux hommes seront dénoncés à l’autorité compétente.

