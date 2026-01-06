La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles

Aide financière pour soutenir les victimes et leurs familles
Aide financière pour soutenir les victimes et leurs familles Keystone-SDA

Les victimes du drame de Crans-Montana ainsi que leurs familles recevront une aide financière, a annoncé mardi le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué. Les modalités de celle-ci sont toutefois encore à définir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gouvernement valaisan entend également soutenir ces personnes dans leurs démarches administratives, notamment au travers des centres d’aide aux victimes LAVI (Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions), précise-t-il.

L’incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Parmi les blessés, 83 étaient toujours hospitalisés lundi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision