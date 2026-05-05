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Une alliance s’oppose à une loi «néfaste» pour le service civil

Keystone-SDA

Un durcissement de l'accès au service civil serait néfaste pour la Suisse, avance mardi l'Alliance "Non à la loi sur le service civil". Les civilistes viendraient à manquer dans des domaines essentiels comme les EMS, les écoles, ou dans l'environnement.

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(Keystone-ATS) Le service civil intervient là où il manque du personnel. Mais, avec la réforme, il perdrait 40% de ses effectifs. Il faut s’attendre à des défis majeurs pour les cantons et les communes, selon Civiva, le GsSA et la gauche.

Les civilistes sont également essentiels en temps de crise. Ils ont été d’un soutien indispensable pendant la crise du Covid et l’invasion de la Russie en Ukraine.

Les durcissements exigés par les initiants sont inutiles et discriminatoires, aux yeux des opposants. Ils sont contraires à la Constitution et au droit international public et ne permettent pas de renforcer les effectifs de l’armée. La Suisse se prononce le 14 juin.

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