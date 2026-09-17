Une chercheuse de l’EPFZ parmi les favoris pour le prix Nobel

Keystone-SDA

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Dans un peu plus de deux semaines, les prix Nobel 2026 seront annoncés à Stockholm. L'identité des lauréats reste un secret bien gardé jusqu'au dernier moment. Une chercheuse de l'EPFZ figure toutefois parmi les candidates potentielles.

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(Keystone-ATS) Sur la liste des chercheurs de niveau «prix Nobel» publiée jeudi par le groupe anglo-américain Clarivate, figure Nicola Spaldin, professeure de théorie des matériaux à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Les noms des personnes nominées pour un prix Nobel restent en principe secrets pendant 50 ans. Les délibérations des comités ne sont pas non plus divulguées à l’extérieur. Les lauréats ne sont informés que juste avant l’annonce officielle. Il est donc difficile de prédire qui pourrait remporter un prix.

La liste des chercheurs susceptibles de remporter un prix Nobel, établie chaque année par Clarivate, repose sur l’écho que leurs travaux ont suscité au sein de la communauté scientifique, c’est-à-dire sur la fréquence à laquelle leurs articles ont été cités par d’autres scientifiques.

Matériaux innovants

Nicola Spaldin est considérée par Clarivate comme une candidate potentielle au prix Nobel de physique grâce à ses travaux théoriques sur ce qu’on appelle les multiferroïques magnétoélectriques.

Ces matériaux peuvent être influencés à la fois par des champs magnétiques et électriques. Cela les rend intéressants pour des applications telles que le stockage de données à haute efficacité énergétique ou les capteurs de champ magnétique de haute précision. Mme Spaldin a posé les bases théoriques de cette classe de matériaux.

Au total, Clarivate répertorie cette année 22 chercheurs sur sa liste. Outre Mme Spaldin, les personnes citées sont originaires des Etats-Unis, du Canada, du Danemark, d’Israël, du Japon et de Chine.

Queloz et Mayor cités

Depuis 2002, Clarivate a distingué au total 487 chercheurs en tant que «Citation Laureates» et 89 d’entre eux ont effectivement reçu par la suite un prix Nobel. Cela correspond à un taux de réussite d’environ 18%. Souvent, plusieurs années se sont écoulées entre l’inscription sur la liste et l’obtention du prix Nobel.

Clarivate avait notamment prédit le prix Nobel des physiciens suisses Didier Queloz et Michel Mayor six ans avant qu’ils ne le reçoivent.

D’autres chercheuses et chercheurs travaillant dans des universités suisses, qui n’ont pas encore reçu de prix Nobel, ont également été distingués comme «Citation Laureates» au cours des années précédentes. Parmi eux figurent le chimiste Michele Parrinello (USI et EPFZ), le biochimiste Michael N. Hall (Université de Bâle), le chimiste Michael Grätzel (EPFL), l’économiste Ernst Fehr (Université de Zurich), le physicien Daniel Loss (Université de Bâle) et l’immunologiste Andrea Ablasser (EPFL).

Le coup d’envoi des prix Nobel scientifiques sera donné le 5 octobre avec le prix Nobel de médecine. L’annonce du prix de physique suivra le 6 octobre, et celle des lauréats du prix Nobel de chimie le 7 octobre.