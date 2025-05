Une cinquantaine de compagnies à La Plage des Six Pompes

La Plage des Six Pompes, Festival international des arts de la rue, sera de retour du 5 au 10 août à La Chaux-de-Fonds avec une cinquantaine de compagnies. Le festival a choisi un visuel qui invite le public à s'approprier les rues de la ville pour en façonner une gigantesque scène.

(Keystone-ATS) Après une édition 2024 placée sous le signe des retrouvailles, à la suite de l’annulation, pour cause de tempête, de l’édition 2023, « cette année marque une étape de stabilisation pour La Plage », ont indiqué mardi les organisateurs. Le festival va maintenir la forme introduite l’an dernier.

À la fois festival d’arts de la rue et grande fête populaire, La Plage se déclinera au cœur de la vieille ville ainsi qu’autour de ses deux satellites que sont Numa-Droz et Beau-Site. En plus de ces secteurs, de nombreuses déambulations seront au programme.

Dévoilée mardi, l’affiche 2025 invite le public à se glisser dans la peau des artistes de rue pour voir chaque façade et chaque angle de la ville et de ses rues, comme autant d’invitations à jouer, à rêver et à rire. Le visuel est une collaboration avec l’agence Plates-Bandes.

Les organisateurs ont ajouté que le Six Pompes Summer Tour repart sur les routes romandes pour sa 8e édition. La première étape des 120 représentations est prévue à La Chaux-de-Fonds le 17 mai.