Une initiative pour «protéger durablement le lac de la Gruyère»

Keystone-SDA

Le comité d’initiative "Sauvez les Laviaux" lance sa campagne en faveur du texte visant à protéger durablement le lac de la Gruyère (FR) et ses rives. A son tour, il a exposé ses arguments et appelé à un débat "digne et respectueux" d'ici à la votation du 28 septembre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Notre lac, notre Constitution, notre avenir»: la Constitution est l’outil légitime pour «consacrer ce choix», a indiqué jeudi à Fribourg le comité d’initiative. Selon ses membres, «Lavaux, dans le canton de Vaud, en est l’exemple: protégé depuis 1973 sans chaos juridique».

A leurs yeux, une inscription constitutionnelle «ne fige pas tout, mais elle donne un cap». «L’inaction politique a mené à des conflits locaux et des projets incohérents», ont constaté les initiants. Leur texte apporte en conséquence «une vision d’ensemble, claire et fédératrice».

Le comité a dit encore vouloir «bannir l’artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal». «Les Fribourgeois doivent pouvoir fixer ce cap dans la Constitution», en alliant développement touristique et économique durable.

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
