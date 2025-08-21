Une initiative pour «protéger durablement le lac de la Gruyère»
Le comité d’initiative "Sauvez les Laviaux" lance sa campagne en faveur du texte visant à protéger durablement le lac de la Gruyère (FR) et ses rives. A son tour, il a exposé ses arguments et appelé à un débat "digne et respectueux" d'ici à la votation du 28 septembre.
(Keystone-ATS) «Notre lac, notre Constitution, notre avenir»: la Constitution est l’outil légitime pour «consacrer ce choix», a indiqué jeudi à Fribourg le comité d’initiative. Selon ses membres, «Lavaux, dans le canton de Vaud, en est l’exemple: protégé depuis 1973 sans chaos juridique».
A leurs yeux, une inscription constitutionnelle «ne fige pas tout, mais elle donne un cap». «L’inaction politique a mené à des conflits locaux et des projets incohérents», ont constaté les initiants. Leur texte apporte en conséquence «une vision d’ensemble, claire et fédératrice».
Le comité a dit encore vouloir «bannir l’artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal». «Les Fribourgeois doivent pouvoir fixer ce cap dans la Constitution», en alliant développement touristique et économique durable.