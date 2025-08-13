Une majorité soutient l’e-ID selon un sondage

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Tant le texte sur l'impôt foncier cantonal sur les résidences secondaires que la loi sur l'e-ID ont de bonnes chances d'être acceptés par le peuple le 28 septembre selon un sondage. La texte sur l'identité numérique obtient toutefois une majorité plus faible.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Elles sont 56% des plus de 21’000 personnes interrogées début août à déclarer qu’elles voteraient oui à la loi sur l’e-ID, selon un sondage publié mercredi par 20 Minutes et Tamedia. Quarante pourcents des sondés ont indiqué qu’ils voteraient non.

Avec le projet approuvé fin 2024, le Conseil fédéral et le Parlement veulent permettre à la population de prouver son identité en ligne de manière numérique. Un référendum a été lancé contre ce projet.

Le projet relatif à l’impôt sur les biens immobiliers est pour le moment soutenu par une large majorité des électeurs. Soixante-cinq pourcents des sondés ont indiqué leur intention de voter oui. Cette mesure doit permettre aux cantons de compenser le manque à gagner dû à l’abolition de la valeur locative.

