Une motion populaire demande le droit de vote symbolique des jeunes

Keystone-SDA

L'association Jugend & Politik Dütschfrybùrg (Jeunesse et politique Fribourg alémanique) a déposé mardi une motion populaire demandant qu'un vote symbolique soit introduit pour les jeunes de 14 à 18 ans. Ces derniers pourraient participer aux scrutins cantonaux et fédéraux, mais leurs voix ne seraient pas prises en compte dans le résultat final.

(Keystone-ATS) Pour les motionnaires, introduire un droit de vote symbolique pour les adolescents permettrait d’intéresser davantage les jeunes à la politique, la participation des moins de 30 ans aux votations fédérales étant actuellement très faible. En impliquant les jeunes plus tôt dans le processus de vote, même de manière symbolique, «ils apprennent à s’informer, à se forger une opinion, à prendre position et à assumer des responsabilités», selon le texte de la motion, relayée par le canton de Fribourg via un communiqué.

Les votes des 14 à 18 ans n’auraient aucune incidence sur le résultat final. Par contre, ils seraient dépouillés et les résultats des jeunes publiés séparément. Cela permettrait de rendre l’opinion des jeunes visibles, mais aussi d’orienter les décideurs sur des sujets d’avenir comme l’éducation, l’environnement ou la numérisation, espèrent les motionnaires.

Les personnes de 14 à 18 ans recevraient le même matériel de vote que les adultes, seule la couleur différant pour éviter les confusions. Comme les adultes, les jeunes pourraient ensuite voter à l’urne, par correspondance ou en déposant leur enveloppe dans la boîte aux lettres de la commune.

Pas une première

De tels votes ont déjà été mis en place dans le district de la Singine, entre 2014 et 2017, à l’initiative de l’association Jugend & Politik Sense (Jeunesse & et politique Singine). Le taux de participation des 14 à 18 ans avait varié entre 25% et 48%. Ce taux était supérieur à celui des adultes dans un peu moins d’un tiers des cas.

Ce projet-pilote avait été financé par le Service de l’enfance et de la jeunesse, le Conseil des jeunes du canton de Fribourg et les communes de la Singine. Lors des douze premiers mois, entre l’été 2014 et l’été 2015, quatre votations avaient eu lieu.

La participation des jeunes avait généré un coût total d’environ 6500 francs, soit entre 3 francs et 3,50 francs par participant et par vote, soulignent les motionnaires. «Une extension du projet permettrait toutefois de réduire considérablement les coûts par participant», ajoutent-ils.

L’expérience avait pris fin en 2017 en raison d’un manque de ressources en temps et en personnel. Mais elle avait provoqué des réactions «très positives» de la part de plusieurs enseignants du cycle d’orientation et des participants, relèvent les motionnaires. Le projet avait notamment permis d’approfondir la réflexion sur le système politique suisse à l’école.