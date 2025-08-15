La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une randonneuse de 91 ans secourue dans les gorges de l’Orbe

Keystone-SDA

Une randonneuse de 91 ans, victime d'un malaise cardiaque, a été secourue par la Rega jeudi après-midi dans les gorges de l'Orbe. Elle a été héliportée au CHUV. La nature escarpée du terrain et la proximité de falaises ont rendu l'opération délicate.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La nonagénaire randonnait en compagnie de sept autres personnes. «Le lieu du malaise se trouvant dans une forêt dense et raide, il était impossible pour l’équipage de visualiser le groupe depuis les airs», a indiqué la Rega vendredi dans un communiqué. Une personne du groupe a alors utilisé l’application Rega pour transmettre les coordonnées précises.

Trois spécialistes du Secours Alpin Suisse ont rejoint le groupe à pied, tandis qu’une médecin d’urgence a été hélitreuillée sur place. L’équipage de l’hélicoptère a ensuite pu extraire la victime à travers une percée dans la forêt.

La Rega souligne la nécessité pour l’hélicoptère de disposer de coordonnées précises du lieu d’intervention. Elle rappelle qu’en alarmant la Rega via le numéro d’urgence 1414 ou via son application spécifique «une géolocalisation précise est transmise à la centrale d’intervention, ce qui permet de gagner un temps précieux en mission».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
53 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision