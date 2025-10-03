La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une statue satirique de Trump et Epstein réinstallée

Keystone-SDA

Une statue satirique montrant Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein se tenant par la main a été remise en place jeudi sur le National Mall à Washington, à quelques pas du Capitole. C'est ce qu'a constaté l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Cette oeuvre satirique, intitulée «Meilleurs amis pour toujours», avait été installée sur le Mall une première fois le 24 septembre, avant d’être démontée par le service des parcs nationaux pour des raisons administratives, moins de 24 heures après son installation.

Un groupe d’artistes anonymes, baptisé «Secret Handshake» (Poignée de mains secrète) a réinstallé la statue de plus de trois mètres de haut après avoir obtenu, selon eux, l’aval du service des parcs nationaux. De quoi rappeler au président américain combien ce dossier brûlant reste au premier plan dans l’opinion.

«Tel un général confédéré renversé et contraint de retourner sur la place publique, la statue de Donald Trump et Jeffrey Epstein s’est relevée des décombres pour se dresser à nouveau glorieusement sur le National Mall», a écrit un représentant du collectif dans un courriel cité par le Los Angeles Times.

La statue des deux hommes en train de danser main dans la main avait été endommagée lors de son démontage, mais a été restaurée. Peinte couleur bronze, elle faisait l’objet de photos et de selfies de badauds.

Ce groupe d’artistes n’en est pas à son premier fait d’armes. Ces derniers mois, il a installé plusieurs sculptures politiques à Washington, dont «Dictator Approved»: un gros poing doré au pouce levé, écrasant la tête de la statue de la Liberté avec une plaque reprenant des déclarations élogieuses de Trump à l’égard notamment du Russe Vladimir Poutine, du Hongrois Viktor Orban ou du Brésilien Jair Bolsonaro.

Une affaire qui enflamme le pays

L’affaire Epstein, du nom de ce financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, enflamme les Etats-Unis depuis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé début juillet n’avoir découvert aucun élément nouveau justifiant la publication de documents supplémentaires ou l’ouverture d’une nouvelle enquête dans ce dossier.

La mort, par suicide selon les autorités, de Jeffrey Epstein a alimenté d’innombrables théories du complot, selon lesquelles il aurait été assassiné pour l’empêcher d’impliquer des personnalités de premier plan.

Après avoir promis à ses partisans pendant sa campagne présidentielle des révélations fracassantes sur cette affaire, Donald Trump tente aujourd’hui d’éteindre la polémique, qu’il a de nouveau qualifiée récemment de «canular» monté par l’opposition démocrate.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision