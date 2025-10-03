La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

USA: Apple retire des applications pour localiser la police

Keystone-SDA

Apple a retiré jeudi de son magasin d'applications AppStore plusieurs applications mobiles utilisées pour signaler anonymement les déplacements de la police de l'immigration américaine (ICE).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ces applications avaient gagné en popularité ces derniers mois à mesure que la campagne d’expulsion des migrants clandestins du président Donald Trump s’est intensifiée, soldée par de nombreuses arrestations menées par l’ICE.

Jeudi soir, les applications de localisation de l’ICE, dont la populaire ICEBlock, étaient inaccessibles aux journalistes de l’AFP sur l’AppStore.

Sollicité par l’AFP, Apple n’a pas commenté dans l’immédiat.

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a déclaré à la chaîne d’information Fox Business que le ministère de la Justice avait «contacté Apple aujourd’hui pour exiger le retrait de l’application ICEBlock de son AppStore, ce qu’Apple a fait» jeudi.

«Sur la base des informations que nous avons reçues des forces de l’ordre concernant les risques pour la sécurité associés à ICEBlock, nous l’avons supprimée de l’App Store, tout comme les applications similaires», a pour sa part expliqué Apple à NBC News.

Les responsables de l’administration Trump avaient vivement critiqué ces applications, estimant qu’elles mettaient en danger les agents.

Le mois dernier, une fusillade a tué deux détenus dans un centre de l’ICE au Texas. Selon les autorités, qui estiment que l’attaque visait en réalité le personnel de l’ICE, le tireur avait utilisé ce type d’application les jours précédents.

Des manifestations anti-ICE ont eu lieu à travers le pays. La police fédérale de l’immigration, pierre angulaire de la politique d’expulsion massive voulue par Donald Trump, mène de nombreuses opérations musclées d’interpellations de migrants à travers le pays.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision