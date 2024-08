USA: croissance du PIB révisée à la hausse pour le 2ème trimestre

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La croissance du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre a été révisée à la hausse, à 3% en rythme annualisé contre 2,8% initialement annoncés, après une croissance de 1,4% au premier trimestre,, selon la deuxième estimation du département du Commerce, publiée jeudi.

En la comparant au trimestre précédent, comme le font la plupart des économies avancées, la croissance est de 0,8%, quand la première estimation était de 0,7%.

“Cette actualisation reflète notamment une révision à la hausse des dépenses de consommation”, détaille le département du Commerce dans son communiqué.

La progression du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis entre avril et juin avait été portée par la consommation et l’investissement.

Ces données sont ajustées de l’inflation, c’est-à-dire que le calcul exclut les effets de la hausse des prix.

Mais la crainte d’un fort ralentissement de l’économie américaine dans les mois à venir refait surface, alors que la banque centrale américaine (Fed) maintient depuis un an ses taux à un niveau très élevé afin de lutter contre la forte inflation.

Cette politique pèse sur l’activité économique, et, par conséquent, sur l’emploi. Le taux de chômage a ainsi grimpé à 4,3% en juillet, et les créations d’emplois de 2023 et début 2024 ont été revues en forte baisse.

La Fed a cependant signalé qu’elle devrait abaisser ses taux d’intérêts lors de sa prochaine réunion, les 17 et 18 septembre.