USA: le déficit commercial s’envole pour atteindre un record

Keystone-SDA

Le déficit commercial des Etats-Unis, que Donald Trump veut résorber en imposant des droits de douane, s'est envolé au mois de janvier, tant sur un mois que sur un an.

(Keystone-ATS) Sur le premier mois de l’année, la balance commerciale américaine des biens et services s’est dégradée pour ressortir en déficit de 131,4 milliards de dollars, soit son plus haut niveau depuis 1992, en hausse de 34% sur un mois et multiplié par deux sur un an, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Le déficit commercial s’est plus fortement creusé que ne l’anticipaient les analystes, qui prévoyaient bien son creusement, mais dans des proportions un peu moins marquées, à 128,7 milliards, selon le consensus des analystes publié par MarketWatch.

La hausse du déficit s’explique principalement par une forte hausse des importations, qui ont progressé de 10% par rapport à décembre, les entreprises anticipant visiblement la possible mise en place de droits de douane par le nouveau gouvernement, entré en fonction fin janvier.

Les exportations ont également progressé mais dans des proportions moindre, augmentant de 1,2%.

Par rapport à janvier 2024, le déficit commercial des Etats-Unis a été quasiment multiplié par deux, avec une hausse de 96,5%.

La hausse des importations s’est largement concentrée sur les biens au mois de janvier, confirmant le fait que les entreprises ont cherché à renforcer leurs stocks par anticipation.

Cela concerne principalement les matières premières industrielles et tout particulièrement les métaux, qui représentent près des deux tiers de la hausse.

Donald Trump a annoncé le 11 février la mise en place de 25% de droits de douane sur l’acier et l’aluminium.

Dans une moindre proportion, les produits pharmaceutiques ainsi que les équipements informatiques et de télécoms ont également connu une hausse sensible.

Côté exportations, la hausse est plus en ligne avec celle qui avait été observée les mois précédents, et profite principalement à l’aviation civile, les équipements informatique et la joaillerie.

Les services sont restées en revanche relativement stables, avec une hausse des importations de 400 millions de dollars et des exportations de 600 millions.

En terme de répartition géographique concernant les biens, la Chine, l’Union européenne (UE) et la Suisse sont les régions ou pays qui ont le plus profité du creusement du déficit commercial, la Suisse profitant en particulier de la hausse des achats dans la métallurgie.

Dans le détail, le déficit commercial avec la Chine c’est creusé à près de 30 milliards (29,7 milliards de dollars), contre près de 25 milliards en décembre.

Celui avec l’UE s’est également renforcé, passant de près de 22 milliards en décembre à 23,3 milliards en janvier, avec les habituelles disparités entre Etats membres, le déficit concernant principalement l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie et la France alors que les Etats-Unis dégagent un surplus dans leurs échanges avec le Benelux.