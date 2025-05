Vélostation sécurisée et horloge à la gare de La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) annonce la mise en service d'une nouvelle vélostation sécurisée et l'installation d'une horloge à la gare principale. Ce dernier objet symbolique manquait depuis un moment déjà dans la Métropole horlogère.

(Keystone-ATS) La vélostation sécurisée sise à la gare de La Chaux-de-Fonds est utilisable dès ce mardi, ont indiqué les autorités communales. Située à l’arrière du bâtiment Gare 4, propriété de la Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel, elle est accessible par le passage public qui mène aux quais.

Accessible sur abonnement annuel, mensuel ou à la journée avec les systèmes Vélospot/Vélocity et SwissPass, la station répond aux besoins des usagers quotidiens, des pendulaires et des visiteurs. Son accès « simple et numérique » permet un stationnement rapide, pratique et sécurisé à un prix « abordable », selon le communiqué.

Et une horloge

Quant à l’horloge, elle est installée dans le hall principal de la gare. Cet ajout « symbolique et fonctionnel », qui s’inscrit dans la grande tradition horlogère de la ville des Montagnes neuchâteloises, viendra garnir dès mercredi l’espace d’accueil et renforcer l’identité visuelle de l’infrastructure.

Plus généralement, les deux projets s’inscrivent dans une démarche plus large de promotion des transports durables, de mise en valeur du patrimoine et d’amélioration de l’expérience des usagers à La Chaux-de-Fonds.