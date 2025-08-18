La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Valais: rentrée scolaire sans portable, désormais interdit

Keystone-SDA

La rentrée scolaire est marquée par un chamboulement majeur en Valais. Annoncée en juin par le conseiller d'Etat en charge de la formation, Christophe Darbellay, l'utilisation du téléphone portable et autres appareils électroniques est désormais interdite à l'école.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette décision s’applique à tous les degrés de la scolarité obligatoire, ainsi que ceux du Secondaire II. Le périmètre complet des établissements est concerné par cette mesure, notamment les classes, les cours d’école – pour la scolarité obligatoire -, les locaux sanitaires et les salles de sport. Elle s’applique aussi durant les pauses, les sorties ou les événements scolaires.

Cette démarche veut garantir un climat scolaire serein et sécurisant. Elle vise à lutter contre certains effets en lien avec une surutilisation des écrans, tels que la dégradation du sommeil, les retards dans l’apprentissage du langage et les troubles de l’attention et de la concentration. Elle vise aussi à protéger la santé mentale des élèves et à encourager les contacts sociaux.

