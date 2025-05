Valais: un ex-enseignant condamné pour actes d’ordre sexuel

Keystone-SDA

Condamné en première instance à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour avoir commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants, un ancien enseignant a vu sa peine réduite par le Tribunal cantonal valaisan (TC). Il écope de 22 mois avec sursis.

1 minute

(Keystone-ATS) Il est également condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 100 francs avec sursis durant quatre ans et à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non (dans le monde associatif notamment) impliquant des mineurs pendant 10 ans.

Pour le TC, l’homme a bien touché une de ses élèves, âgée entre 10 et 11 ans au moment des faits, au niveau des seins, des fesses et de l’entrejambe, à trois reprises après la fin des cours, entre 2016 et 2018.

L’ancien enseignant a également été reconnu coupable d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans, dont il était de 14 ans son aîné et d’avoir échangé des messages avec une adolescente de 15 ans, en 2017, l’amenant à parler de sexualité, à s’échanger des photos et des vidéos à connotation sexuelle.