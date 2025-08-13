Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Keystone-SDA

Un Roumain de 36 ans a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) à 33 mois de prison ferme. L'homme a été reconnu coupable d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte. Il est expulsé de Suisse pour 7 ans.

(Keystone-ATS) En première instante, le Tribunal de Martigny l’avait condamné à 46 mois ferme et à 10 ans d’expulsion. Le TC a réduit sa peine, considérant « que les premiers juges avaient méconnu le principe d’aggravation de la peine, applicable en cas de concours d’infractions. »

Entre mars 2023 et avril 2024, l’accusé avait convaincu de jeunes femmes roumaines, avec qui il entretenait des relations intimes, de quitter leur pays pour venir en Suisse pour s’adonner à la prostitution. Afin de les convaincre, il leur a fait miroter la possibilité de gagner beaucoup d’argent pour leur permettre de soutenir financièrement leurs familles restées au pays. Le Roumain n’hésitait pas à menacer ces femmes afin de faire pression sur elles. Devant le TC, le 15 juillet, l’homme avait reconnu les faits dans deux cas.