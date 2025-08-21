La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Vaud: la police cantonale va quitter Paudex pour Epalinges

Keystone-SDA

La police cantonale vaudoise ouvrira un nouveau poste à Epalinges d'ici juillet 2026, à la place de celui de Paudex. Ce déplacement est jugé pertinent, car l'Est lausannois dispose déjà de deux polices communales qui assurent les missions générales de police et de proximité, indique jeudi le Conseil d'Etat dans ses décisions hebdomadaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau poste d’Epalinges, situé route de la Croix-Blanche 42, abritera également la sécurité publique communale dans les mêmes locaux. «Cette cohabitation favorisera le développement de synergies sécuritaires au bénéfice direct des citoyens palinzards», relève le gouvernement.

Cette implantation est aussi jugée «stratégique» pour une région en pleine expansion démographique, qui compte aussi «des structures sensibles» telles que le Biopôle ou le terminus du métro lausannois m2 aux Croisettes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision