Vaud: la police cantonale va quitter Paudex pour Epalinges
La police cantonale vaudoise ouvrira un nouveau poste à Epalinges d'ici juillet 2026, à la place de celui de Paudex. Ce déplacement est jugé pertinent, car l'Est lausannois dispose déjà de deux polices communales qui assurent les missions générales de police et de proximité, indique jeudi le Conseil d'Etat dans ses décisions hebdomadaires.
(Keystone-ATS) Le nouveau poste d’Epalinges, situé route de la Croix-Blanche 42, abritera également la sécurité publique communale dans les mêmes locaux. «Cette cohabitation favorisera le développement de synergies sécuritaires au bénéfice direct des citoyens palinzards», relève le gouvernement.
Cette implantation est aussi jugée «stratégique» pour une région en pleine expansion démographique, qui compte aussi «des structures sensibles» telles que le Biopôle ou le terminus du métro lausannois m2 aux Croisettes.