Vaud a ouvert un guichet pour anticiper l’arrachage de la vigne

Keystone-SDA

Le canton de Vaud a ouvert lundi un guichet où les professionnels de la vigne peuvent annoncer les parcelles qu'ils souhaitent arracher en vue d'une reconversion. Les autorités comptent ainsi "calibrer les besoins financiers requis par la branche" alors que la Confédération doit prochainement communiquer sur son projet de prime d'arrachage des vignes.

2 minutes

(Keystone-ATS) Via ce guichet, les vigneronnes et vignerons vaudois intéressés ont jusqu’au 1er mars pour «préinscrire leurs parcelles dans l’un des quatre programmes qui leur sont proposés», a fait savoir la conseillère d’Etat en charge de l’agriculture, Valérie Dittli.

Les quatre options consistent en un renouvellement de l’encépagement par des cépages résistants, un renouvellement par des cépages adaptés au futur climat, la conversion des parcelles à l’agriculture ou la conversion à des cultures pérennes comme l’olivier, la figue ou le kaki, a précisé Mme Dittli. La ministre vaudoise répondait à une question orale de la députée PLR Marion Wahlen, elle-même vigneronne.

L’ouverture du guichet intervient alors que le canton de Vaud a annoncé en novembre de dernier un plan de soutien de 17,2 millions destiné aux professionnels de la vigne.

Celui-ci comporte trois axes, à savoir la promotion des vins vaudois en Suisse alémanique, un moratoire sur les nouvelles plantations pour contribuer à la stabilisation du marché, ainsi qu’une adaptation du vignoble en convertissant certaines surfaces en d’autres cultures ou en des jachères fleuries sur une base volontaire.