Vaud aura sa Cité des métiers en 2027

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois a dévoilé lundi son plan d'action pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre dans le canton. Il prévoit notamment la création d'une Cité des métiers, dédiée aux conseils en matière d'orientation scolaire et professionnelle.

(Keystone-ATS) Ces informations, souvent dispersées et compliquées à obtenir, seront disponibles via «un guichet unique», a expliqué devant la presse Frédéric Borloz, le conseiller d’Etat en charge de la formation. Cette Cité des métiers, qui devrait ouvrir courant 2027 et s’inspire de modèles existants à Genève ou en France, sera à la fois physique, sur le site du gymnase de Crissier, et virtuelle.

Les services proposés seront gratuits et ne nécessiteront pas de prise de rendez-vous. Le site sera ouvert à tout le monde, mais en particulier aux jeunes, par exemple pour les aider à trouver une formation au sortir de l’école obligatoire. Une dizaine de postes, actuellement répartis sur différents sites, devraient être basés à Crissier.

Parmi les autres «leviers» pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre, Frédéric Borloz a indiqué que le programme fédéral viamia sera pérennisé, en dépit des doutes sur son financement par la Confédération. Ce programme offre des bilans professionnels gratuits aux personnes de plus de 40 ans.

Des études continueront aussi d’être lancées pour évaluer l’adéquation des offres de formation avec les besoins du marché. Après les métiers MINT (maths, informatique, sciences naturelles et techniques), une telle étude sera lancée pour les professions liées à la transition énergétique.

Garder les talents

Egalement présente devant la presse, Isabelle Moret, en charge de l’économie, a aussi dévoilé plusieurs mesures. A commencer par la création, en décembre, du «Vaud Talent Hub». Cette plateforme sera destinée aux personnes hautement qualifiées, qui y trouveront toutes sortes d’informations pour trouver un emploi et s’établir dans le canton. «Nous voulons garder les talents formés ici», a relevé la ministre.

Dans le domaine de la santé et du social, particulièrement touché par la pénurie, c’est Rebecca Ruiz qui a présenté différentes actions. Elle a notamment évoqué le programme InvestPro, lancé en 2024, et révélé quelques nouveautés, comme une meilleure compensation pour les horaires de nuit.

La ministre a aussi annoncé le lancement de l’étude ProsPER. Celle-ci devra chiffrer, à l’horizon 2040, les besoins en personnel dans le domaine social, et plus particulièrement pour s’occuper des seniors.

100 millions sur trois ans

En tout, le plan d’action présenté lundi est doté de 16 mesures, dont le financement est «en grande partie» déjà engagé dans les différentes politiques sectorielles de l’Etat de Vaud, a indiqué Isabelle Moret. Il correspond à un montant global de plus de 100 millions de francs pour 2025, 2026 et 2027.

Selon les projections, la pénurie de main-d’oeuvre pourrait atteindre près de 50’000 postes d’ici 10 ans dans le canton de Vaud. Le problème vient notamment du fait que les compétences des travailleurs vaudois ne sont pas alignées aux besoins du marché, a indiqué la ministre de l’économie.