Vaud empoigne le dossier de la pénurie de logements

3 minutes

(Keystone-ATS) La première Table ronde vaudoise sur le logement a réuni lundi à Lausanne de nombreux acteurs du domaine. La rencontre a permis l’ouverture d’un dialogue durable. Des premières pistes de réflexion ont été dégagées en vue de l’élaboration d’un plan d’action de l’Etat visant à sortir le canton de la situation de pénurie d’ici la fin de la décennie.

Vaud connaît depuis plusieurs années une situation tendue sur le front du logement, avec un taux de vacance inférieur à 1,5% (1,14% en moyenne sur la période 2021-2023), rappelle le canton mardi dans un communiqué. Pour la conseillère d’Etat Christelle Luisier Brodard, inverser la situation passe par des solutions nourries d’un dialogue constructif entre les acteurs institutionnels, associatifs et économiques.

Echanges “très riches”

La première table ronde du logement a ainsi réuni à l’initiative du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) faîtières de communes, entrepreneurs, urbanistes, architectes, développeurs, maîtres d’ouvrage ou encore propriétaires et locataires. Ces” échanges très riches” entre l’Etat et les participants vont s’intensifier au cours des mois prochains.

L’objectif, annoncé par la cheffe du DITS, est l’établissement d’un plan d’action “logement”. Son déploiement devra permettre au canton de sortir de la situation de pénurie à l’horizon 2028-2030.

“Le principe que nous lançons s’inscrit dans la continuité du plan d’action fédéral lancé en février et qui distingue les niveaux de compétences fédérale, intercantonale et cantonale. A l’échelle vaudoise, nous partageons tous une responsabilité vis-à-vis de la population de notre canton qui doit pouvoir se loger convenablement, selon ses aspirations et ses ressources”, souligne la ministre, citée dans le communiqué.

Oppositions dans les communes

Revenant sur les causes du manque de logements, le canton cite le contexte de forte croissance démographique, une production d’appartements insuffisante et qui ralentit, une disponibilité foncière déficiente ou encore la raréfaction des matériaux et de la main-d’œuvre dans la construction.

Un autre phénomène récent freine également le rythme de création de logements: l’opposition de plus en plus marquée aux projets de nouveaux quartiers portés par les communes et qui nécessitent plusieurs années de procédure. Nombre de projets ont ainsi été refusés dans les urnes vaudoises ces dernières années, cela alors même que le cadre légal fédéral (LAT) exige une densification vers l’intérieur du milieu bâti.