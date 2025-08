Vaud prié de procéder à de nouveaux tirs de régulation du loup

Keystone-SDA

L'Association romande pour la régulation des grands prédateurs (ARRGP) exige de nouveaux tirs de régulation du loup dans le canton de Vaud. Elle demande au conseiller d'Etat Vassilis Venizelos, en charge du dossier, de prendre ses responsabilités.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Depuis plusieurs jours, de nombreux bovins sont régulièrement massacrés par le loup dans le canton de Vaud, notamment dans la région du Mont-Tendre comme en témoigne le monitoring cantonal. Dans ce contexte, le récent tir d’un loup par le corps de police de la faune est une nouvelle positive, mais cela n’est pas suffisant au regard des multiples attaques sur les bovins et des populations recensées de loups, écrit mardi l’ARRGP dans un communiqué.

Le site internet des autorités vaudoises sur le loup précise que c’est une louve qui a été tuée dans la nuit du 1er au 2 août, conformément à l’autorisation délivrée en juillet dernier ciblant le mâle géniteur de la meute du Mont Tendre. Deux autres autorisations de tirs de régulation courent encore jusqu’à fin août pour l’une et jusqu’à mi-septembre pour l’autre.

Près de 30 loups actifs

D’après son dernier pointage, 29 loups « au minimum » étaient actifs sur l’ensemble du territoire vaudois à la fin 2024. Ils sont répartis en deux meutes vaudoises – Mont Tendre et Marchairuz – et deux meutes transfrontalières – Jougne-Suchet et Haute-Valserine (celle du Risoud a été dissoute en 2025). S’y ajoutent quelques individus isolés, notamment sur le Plateau et les Alpes vaudoises.

Rien que pour le mois de juillet, le loup a tué au moins 18 animaux de rente (jeunes bovins, veaux, ovins), selon le dernier décompte des prédations du canton.

« La situation actuelle n’est pas acceptable au regard de la multiplication des attaques. Pendant que les politiques tergiversent, les loups continuent leur carnage et les paysans, eux, en paient le prix fort », dénonce l’association romande.

« En lieu et place de vaines promesses et de demi-mesures, les autorités vaudoises doivent prendre leurs responsabilités en sollicitant auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de nouveaux tirs de régulation en ne se limitant pas au prélèvement d’un seul individu. Nous attendons de M. Venizelos qu’il agisse concrètement dans ce sens. Il en va de la survie de l’agriculture et du pastoralisme », écrit encore l’ARRGP dans son communiqué.