Vaud propose plus de quinze visites et balades le week-end prochain

Keystone-SDA

Partager

Vaud se met au diapason des Journées européennes du patrimoine le week-end prochain du 12-13 septembre. Sur le thème "En péril", le public est sensibilisé aux menaces qui pèsent sur l'héritage culturel. Il est gratuitement invité à une quinzaine de visites à Lausanne et dans les quatre coins du canton.

1 minute

(Keystone-ATS) Parmi les nombreuses propositions à découvrir au programme des deux jours: capites à Lavaux, cures protestantes en campagne, ferme horlogère à la Vallée de Joux, châteaux et maisons historiques, chalets d’alpage, quartiers urbains ou encore cimetière en ville.

«Changement climatique, passage du temps, évolution des usages, perte des savoir-faire ou oubli: notre patrimoine est confronté à de multiples menaces. Mais préserver ne signifie pas figer. Cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine met ainsi également en lumière les solutions, les savoir-faire et les approches innovantes qui permettent de conserver, d’adapter et de transmettre un patrimoine vivant», résument les autorités vaudoises dans un communiqué.

Les manifestations sont gratuites, mais une inscription préalable est souvent exigée sur certains sites.

https://www.vd.ch/monuments-sites/journees-europeennes-du-patrimoine