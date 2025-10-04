Vevey: une 14e édition pour le Festival du Bout du Monde

Rock indépendant, pop, électro et musiques traditionnelles: le Festival du Bout du Monde propose une programmation éclectique pour sa quatorzième édition. De jeudi à samedi prochain, près de dix groupes se relaieront sur la scène du Théâtre de l'Oriental à Vevey (VD), dont les Américains de Giant Sand et le Britannique Matt Elliott.

(Keystone-ATS) En ouverture du festival, le jeudi, place d’abord au collectif veveysan Bleu Lagon Records. Plus de quinze artistes joueront les titres de la compilation «180.0 Bleu Lagon», quatrième opus des compilations collaboratives du label, sorti au printemps 2025, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Vendredi soir, l’Anglais Matt Elliott replongera dans les abîmes de «Drinking Songs», son album culte. Mel D, étoile montante de la scène suisse, tissera avec grâce indie, jazz, soul et folk dans des chansons lumineuses, tendres et engagées, écrivent les responsables.

Le groupe originaire de Tucson, en Arizona, Giant Sand fera un retour entre «rock libre, americana déviant et ballades crépusculaires». La formation d’Howe Gelb célèbrera les 20 ans de son mythique concert à Glastonbury.

Univers arabe et africain

Et pour ancrer cette soirée dans la douceur locale, le groupe veveysan Moictani ouvrira «une brèche sensible, quelque part entre poésie intime et énergie collective».

Samedi, la scène deviendra un espace de résonances multiples, entre grooves envoûtants et élans collectifs, poursuivent les organisateurs. Taraf Syriana proposera un répertoire de musiques traditionnelles syriennes et romani.

L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp déploiera, lui, ses douze musiciens sur scène, aux sons du krautrock, du post-punk, de polyrythmies africaines et de choeurs. Rust mêlera musique traditionnelle arabe, électronique et voix puissantes pour «créer un univers hybride, à la croisée des héritages et des réinventions».

A noter encore que les soirées du vendredi et du samedi se termineront avec les DJ sets dans l’Antre du Bout du Monde. Vendredi, Posh Boy électrisera le dance floor avec des tracks inclassables. Samedi, c’est Matt Elliott qui prendra possession des platines.