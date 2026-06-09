Vives critiques au sujet du Service valaisan des contributions

Keystone-SDA

Le Grand Conseil a entamé, mardi, l'étude des comptes 2025 de l'Etat du Valais. Le Département des finances et de l'énergie (DFE) a été le premier à être passé sous la loupe des députés. Les critiques ont afflué au sujet du Service des contributions.

3 minutes

(Keystone-ATS) Durant le débat en plénum, Christian Florey (PLR), Patrick Brigante (UDC du Valais romand), Laurent Golay (Les Vert-e-s) et Baptiste Darbellay (Le Centre du Valais romand) ont fait partie des députés qui ont mis en exergue le retard actuel de traitement de 20’000 taxations.

«On ne peut pas se permettre de laisser s’accumuler un tel volume de dossiers», a résumé le politicien de l’UDCVR. «Ce retard impacte les liquidités du Canton», a ajouté l’écologiste. De son côté, l’élu libéral-radical a rappelé que son parti avait demandé un audit de ce service, il y a 7 ans déjà.

«Un manque de moyens»

Pour leur collègue centriste, la situation risque encore de se péjorer avec l’imposition individuelle. Baptiste Darbellay prône ainsi une accélération de la taxation automatisée et le fait de cibler les contrôles sur les cas à risques. Ce même député a demandé un point de situation sur le projet «Efficience+», qui vise à augmenter l’efficacité de l’administration cantonale.

«On dit souvent que gouverner, c’est prévoir. A la lecture de ces comptes, on a l’impression d’être plutôt à côté de la cible. On espère que les services tiennent, malgré des moyens insuffisants», a, de son côté, résumé la socialiste Anne-Laure Secco, lors de son tour de parole. «Lorsqu’on refuse systématiquement des postes, ce sont les prestations qui sont péjorées et des recettes qui n’arrivent pas.»

Système informatique vieillissant

La députée a également questionné, à haute voix, la conseillère d’Etat en charge du DFE, Franziska Biner: «de quel chapeau sortira l’argent, demain?» en songeant, notamment, au paiement des futures catastrophes naturelles.

Laurent Golay (Les Vert-e-s) a, notamment, rappelé l’utilisation d’un système informatique vieillissant au niveau de l’Etat du Valais. Cela implique, notamment, le Service des contributions. L’écologiste s’est également inquiété du manque d’anticipation des problèmes liés au changement climatique. «Il faut mettre en place un financement spécifique, pas uniquement (ndlr: recourir) au fond de réserve de politique budgétaire.»

Enfin, en matière d’énergie, l’UDCVR a demandé une ouverture plus importante du capital des Forces motrices valaisannes (FMV).

Léger bénéfice

Pour rappel, les comptes 2025 de l’Etat du Valais ont bouclé avec un excédent de revenus de 3,9 millions pour des charges records de 4,76 milliards de francs et un excédent de financement de 6,4 millons, de francs.

La réserve de politique budgétaire du Canton a pu être augmentée de 25 millions de francs. Le fonds dédié aux grands projets d’infrastructures du XXIe a vu sa dotation grimper de 35,5 millions de francs.

Les comptes de trois autres départements seront passés au crible, mercredi, par le Parlement.