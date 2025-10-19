La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Vol au Louvre: des bijoux dérobés par des malfaiteurs en fuite

Keystone-SDA

Plusieurs malfaiteurs ont dérobé dimanche matin des bijoux exposés au musée du Louvre à Paris, avant de prendre la fuite, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les faits se sont déroulés, selon les premiers éléments de l’enquête, entre 9h30 et 9h40. Le montant du butin est en cours d’évaluation.

Les malfaiteurs, dont le nombre n’a pas été communiqué pour l’instant, seraient venus en scooter et ont utilisé un monte-charge pour accéder à la salle qui les intéressait. Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision