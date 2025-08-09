La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Voyager sous les étoiles au Château de Prangins (VD)

Le Château de Prangins (VD) invite à se faire une toile dans sa cour d'honneur du jeudi 21 au samedi 23 août. Cette 9e édition a le voyage comme fil conducteur. "Mort sur le Nil" de John Guillermin, "Les aventuriers de l'arche perdue" de Steven Spielberg et "A bord du Darjeeling Limited" de Wes Anderson embarqueront le public aux quatre coins du monde.

(Keystone-ATS) Le Musée national suisse organise l’événement en collaboration avec la Cinémathèque suisse, dont un des spécialistes fera chaque soir une présentation du film. Avant les projections, le public pourra profiter d’une visite guidée de l’exposition dédiée à Jules Verne.

« Mort sur le Nil » (1978), un classique du cinéma britannique adapté d’Agatha Christie ouvre les feux le jeudi. A bord d’un bateau descendant le Nil, Hercule Poirot mène l’enquête après le meurtre d’une riche héritière. Le film réunit une belle brochette d’acteurs comme Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette Davis et Mia Farrow.

Place à l’action, vendredi, avec « Les aventuriers de l’arche perdue » (1981), avec Harrison Ford dans le rôle titre. Samedi, « A bord du Darjeeling Limited » (2007) raconte l’histoire de trois frères qui embarquent à bord d’un train pour tenter de renouer les liens rompus. Les projections auront lieu en extérieur par tous les temps.

