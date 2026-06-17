Washington dévoile le texte du protocole d’accord avec l’Iran

Keystone-SDA

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Les autorités américaines ont dévoilé mercredi le texte du protocole d'accord conclu avec l'Iran, dans lequel Téhéran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi dans le cadre de négociations à venir sous 60 jours, en échange de la levée des sanctions.

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(Keystone-ATS) Les deux pays y affirment qu’ils discuteront d’un mécanisme permettant de traiter les stocks iraniens «en recourant, au minimum, à une méthode de dilution sur place sous la supervision de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique)», a déclaré un haut responsable américain qui a lu le texte à des journalistes.

«Le fait qu’ils acceptent cela constitue une victoire majeure, vraiment majeure, pour les Etats-Unis d’Amérique», a-t-il déclaré à propos de cet engagement de l’Iran lors d’une conversation téléphonique.

«Ils affirment que nous allons détruire les stocks d’uranium enrichi, et voici comment nous allons nous y prendre, au minimum», a-t-il précisé, soulignant qu’il s’agissait là de son propre commentaire.

Déblocage de 300 milliards de dollars

Les Etats-Unis s’engagent par ailleurs à faciliter le déblocage d’un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de l’Iran en cas d’accord définitif sur le nucléaire iranien, selon le texte.

«Les Etats-Unis s’engagent, avec leurs partenaires régionaux, à élaborer un plan définitif, convenu d’un commun accord, d’un montant d’au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique de la République islamique d’Iran» dont les modalités de mise en oeuvre doivent être finalisées lors des négociations, a indiqué le haut responsable américain sous couvert d’anonymat.

Il a cependant précisé que les Etats-Unis n’étaient pas contraints d’y participer financièrement.

«Notez que cela ne nous oblige en rien à verser ne serait-ce qu’un centime aux Iraniens, ni à contribuer financièrement à ce fonds de reconstruction», a-t-il dit.

«Ce que cela signifie, c’est que si nous parvenons à un accord définitif et si les Iraniens se conforment à leurs engagements, nous autoriserons l’assouplissement des sanctions qui permettrait, par exemple, aux Émiratis de construire une centrale électrique en Iran».

Téhéran serait également autorisé à reprendre ses ventes de pétrole dès la signature de l’accord cette semaine, tandis que toutes les sanctions seraient levées si un accord définitif était conclu à l’issue d’une période de négociation de 60 jours, a-t-on ajouté de même source.

Les Etats-Unis et l’Iran sont convenus cette semaine d’un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient qui a fait des milliers de morts depuis fin février, principalement en Iran et au Liban. Cet accord doit être formellement signé en Suisse vendredi.

Après quoi sera ouverte une période de deux mois de négociations, avec comme première étape la réouverture très attendue du détroit d’Ormuz.

Signé par les deux présidents

De son côté, l’Iran examine la possibilité que son protocole d’accord avec les Etats-Unis soit signé par les présidents des deux pays, lors d’une rencontre prévue en fin de semaine en Suisse.

«Jusqu’à présent, nos plans pour la réunion» prévue en Suisse vendredi «n’ont pas changé» et «concernant la signature du mémorandum d’entente, l’une des idées est qu’elle soit effectuée par les présidents des deux pays, ce qui est actuellement à l’étude», a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei.

L’Iran avait jusque là affirmé que le texte serait signé par son principal négociateur, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le vice-président américain JD Vance.