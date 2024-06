Watches and Wonders: la fondation intègre Chanel, Hermès et LVMH

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil de fondation de Watches and Wonders accueille trois nouveaux membres. En intégrant les groupes Chanel, Hermès et LVMH, il explique vouloir soutenir l’ensemble de l’industrie horlogère.

“Cette intégration et cette ouverture marquent une étape importante dans la volonté de la fondation de soutenir l’industrie horlogère dans son ensemble, avec toutes ses parties prenantes”,Geneva dans un commu informe la fondation Watches and Wonders niqué publié mardi.

La fondation, à but non lucratif, a été créée en septembre 2022 par les entreprises Rolex, Richemont et Patek Philippe suite au lancement de la première édition du nouveau salon de l’horlogerie Watches and Wonders.

Après deux ans de présidence, Jean-Frédéric Dufour, directeur général de Rolex, passera le flambeau le 1er juillet à son successeur, Cyrille Vigneron, président et directeur général de Cartier, pour deux ans. Il deviendra le trésorier de la fondation, précise le communiqué.

Sous la conduite de Cyrille Vigneron en tant que président et de Claude Peny en tant que vice-président, le Conseil d’administration “se concentrera sur la définition des axes stratégiques et de développement de Watches and Wonders Geneva”.

Lors de sa dernière édition au mois d’avril, Watches and Wonders a réuni 54 marques exposantes et 49’000 visiteurs.