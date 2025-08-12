Xi appelle à l’union face au « protectionnisme » américain

Keystone-SDA

Le président chinois Xi Jinping a dit à son homologue brésilien Lula, lors d'un entretien téléphonique, que "tous les pays devraient s'unir et s'opposer fermement à l'unilatéralisme et au protectionnisme", a rapporté mardi un média d'Etat chinois.

(Keystone-ATS) Ces derniers mois, Xi Jinping et Lula ont cherché à présenter leurs pays comme de fervents défenseurs du multilatéralisme, en contraste avec la politique commerciale agressive de Donald Trump. Les déclarations de M.Xi mardi, rapportées par l’agence de presse officielle Chine nouvelle, sont des références claires aux droits de douane américains.

Le président chinois a expliqué que son pays allait « travailler avec le Brésil pour montrer l’exemple de l’unité et de l’autonomie parmi les principaux pays du Sud », afin de « construire ensemble un monde plus juste et une planète plus durable », de même source.

Dans un communiqué, la présidence brésilienne a indiqué que l’entretien téléphonique avait duré environ une heure, pendant laquelle MM. Lula et Xi ont abordé divers sujets, dont la guerre en Ukraine et la lutte contre le changement climatique.

« Les deux hommes se sont accordés sur le rôle du G20 et des BRICS dans la défense du multilatéralisme », précise le document.

Les deux dirigeants se sont également « engagés à élargir le champ de la coopération dans des secteurs tels que la santé, le pétrole et le gaz, l’économie numérique et les satellites ».

Cet appel téléphonique fait suite à l’annonce par Lula la semaine dernière de son intention de s’entretenir avec ses homologues chinois et indien, afin d’envisager une réponse coordonnée aux surtaxes américaines.