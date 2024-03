Yverdon-les-Bains: déficit nettement moins élevé que prévu

2 minutes

(Keystone-ATS) La ville d’Yverdon-les-Bains (VD) boucle ses comptes 2023 sur un nouveau résultat dans le rouge, mais l’excédent de charges est nettement moins élevé que prévu. Des recettes fiscales en hausse et une bonne maîtrise des charges expliquent en grande partie cette réduction.

Globalement, les comptes restent impactés par l’inflation et les effets de la crise énergétique, dans un contexte de résilience de la croissance économique, annonce lundi la ville. Ils bouclent sur un déficit de 530’465 francs alors que 9,19 millions étaient inscrits au budget (même 11,4 millions avec les crédits complémentaires) et que le déficit atteignait 4,3 millions aux comptes 2022.

Cette forte réduction est due aux recettes fiscales en hausse et à une bonne maîtrise des charges (-3,6%). Les charges de personnel ont diminué de près de 4 millions suite à des mutations au sein de l’administration et à des engagements différés. Les amendements demandés par le législatif sur les achats de matériel et les honoraires ont été respectés, souligne le communiqué.

Gaz et électricité

Les achats de biens et services sont en net recul, en raison surtout d’une gestion dynamique des achats de gaz et d’électricité. Dans la fixation des tarifs des prochaines années, la municipalité annonce qu’elle s’efforcera de “faire bénéficier les consommateurs des réserves ainsi reconstituées”.

Le produit des impôts augmente de 4,7 millions de francs par rapport au budget, pour s’établir à 72,3 millions. La ville enregistre une hausse des recettes des personnes physiques (+ 1,6 million) et morales (+0,6 million). Les impôts conjoncturels – mutation, gains immobiliers et succession – augmentent de près de 2 millions.

La marge d’autofinancement se monte à 23 millions de francs et est qualifiée de “solide” par la municipalité. Les investissements nets atteignent 22 millions de francs. La dette s’élevait à 302 millions de francs à fin 2023, en augmentation de près de 18 millions de francs. La ville promet de “rester vigilante” dans la maîtrise des dépenses courantes et de l’endettement.