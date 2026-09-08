Zelensky table sur des discussions Ukraine-Russie-USA en septembre

Keystone-SDA

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Volodymyr Zelensky a dit mardi tabler sur des discussions entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis en septembre, après la visite à Moscou et Kiev des émissaires de Donald Trump pour relancer des négociations diplomatiques suspendues depuis des mois.

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(Keystone-ATS) «Nous allons tous nous employer à préparer et à faciliter la tenue d’une réunion trilatérale entre l’Ukraine, la Russie et les Etats-Unis. Si toutes les parties y consentent, nous aimerions également qu’elle ait lieu cet automne, peut-être dès le mois de septembre. Le plus tôt sera le mieux», a-t-il dit à des journalistes.

Le président ukrainien a par ailleurs déclaré espérer rencontrer Donald Trump après le 20 septembre pour discuter de livraisons d’intercepteurs américains contre les missiles balistiques russes, après une nouvelle nuit de frappes sur Kiev.