Inklusionsinitiative wird bei der Bundeskanzlei eingereicht

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Trägerschaft der Inklusionsinitiative wird am Donnerstag 108’000 gesammelte Unterschriften bei der Bundeskanzlei in Bern einreichen. Die Initiative verlangt die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen.

Damit auch Personen im Rollstuhl die Paraphen überreichen können, werde auf der Bundesterrasse eine provisorische Rampe zum Hintereingang des Bundeshauses errichtet, wie die Trägerschaft der Initiative am Donnerstag mitteilte. Die Unterschriften sollen um 15.45 Uhr bei der Bundeskanzlei eingereicht werden.

Laut den Initiantinnen und Initianten erleben Menschen mit Behinderungen im Alltag zahlreiche Diskriminierungen, sei es beim Wohnen, bei der Arbeit oder im öffentlichen Verkehr. Die Initiative fordert deshalb die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung.

Lanciert haben die Inklusionsinitiative die Verbände Inclusion Handicap und Agile.ch, zusammen mit weiteren Partnern. Ob die Initiative zustande kommt, entscheidet sich bei der Prüfung der Unterschriften durch die Bundeskanzlei.