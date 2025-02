Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Abstimmungswochenenden sind für Journalistinnen und Journalisten in der Regel eine spannende Zeit: Es liegt Energie in der Luft, und der Zeitdruck bringt oft die besten Artikel hervor. Am vergangenen Wochenende gab es aber weder Spannung noch Überraschungen.

Spannend wird es jedoch, wenn man die Details anschaut. Wie haben die Schweizerinnen und Schweizer im Vergleich zu Ihnen, den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, abgestimmt? Und wie viele Stimmzettel waren von einem "internen Prozessfehler" betroffen? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus.

Zum Abschluss des heutigen Briefings informieren wir Sie über die möglichen Zölle, welche die Schweiz und die neue US-Regierung betreffen – ein Thema, das wohl noch lange auf der Tagesordnung bleiben wird.

Sonnige Grüsse aus Bern!