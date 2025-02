Die Umweltverantwortungsinitiative wird deutlich abgelehnt

Wie erwartet ist die Initiative der Jungen Grünen an der Urne gescheitert: 69,8% der Stimmberechtigten lehnten die Vorlage ab. Das Anliegen hatte auch in keinem Kanton eine Mehrheit, bereits früh zeichnete sich ab, dass es kein Ständemehr erreichen würde.

Die Stimmbeteiligung betrug tiefe 36,7% – weniger als der langjährige Durchschnitt von 47% (zwischen 2011 und 2023). Dies wurde erwartet, da es die einzige nationale Abstimmung an diesem Wahlsonntag war.

«Einmal mehr hat die Angstmacherei der Bürgerlichen und Grosskonzernen ihre Wirkung gezeigt», schrieben die Jungen Grünen in einer MedienmitteilungExterner Link – und gaben sich trotz des eindeutigen Resultates kämpferisch.

Die Partei blicke mit Stolz auf das Erreichte zurück: «Als Jungpartei genügend Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative zu sammeln und eine Abstimmungskampagne auf die Beine zu stellen, ist keine Selbstverständlichkeit.»

Das sagen die beiden Lager zum Resultat:

Die Umweltverantwortungsinitiative polarisierte entlang bekannter Muster: Frauen, Junge und Städte tendierten eher zum Ja, Männer und Wirtschaftskreise zum Nein.

Das Bemerkenswerte ist: Über die Ausrichtung der Initiative gibt es einen grossen Konsens. «Das Problem wird anerkannt, aber die Lösung überzeugt nicht. Die Fristen und Verbote, welche die Initiative vorschreibt, scheinen zu starr zu sein», analysierte Martina Mousson, Politologin bei gfs.bern, im Vorfeld.

Die nationalkonservative SVP vertritt eine Minderheitsmeinung und fordert Externer Linkim Nachgang zur Abstimmung den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und «den Verzicht auf immer radikalere Klimaziele in immer mehr von Bürokratie triefenden CO 2 -Gesetzen».

