Oggi in Svizzera

Con il progredire della globalizzazione, le tariffe doganali erano ormai considerate da molte persone una reliquia del passato – fino a quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ne ha rilanciato l’importanza geopolitica , scrive la NZZ am Sonntag, che analizza rischi e soluzioni per le aziende elvetiche.

La Svizzera è tra i Paesi accusati dall’amministrazione Trump di vivere a spese degli Stati Uniti approfittando delle eccedenze commerciali. Per la Svizzera, questo surplus ammonta a oltre 38 miliardi di franchi (41,75 miliardi di dollari).

Per quanto assurda sia l’accusa, il pericolo di un attacco è reale. “Bisogna presumere che la Svizzera finirà sotto il radar degli Stati Uniti”, afferma Simeon Probst, responsabile della consulenza doganale e del commercio internazionale di PwC Svizzera. Lo scenario peggiore sarebbe quello di tariffe punitive del 10-20% sulle esportazioni verso gli USA.

Un problema per le aziende elvetiche è la scarsa conoscenza della catena di approvvigionamento: “L’80% di esse non conosce l’importo esatto dei dazi doganali che paga in tutto il mondo”, dice Probst. Questo rende impossibile per le aziende “prendere decisioni strategiche fondate”. Solo quando le aziende sanno quanto Cina, Messico e Canada (principali bersagli degli aumenti tariffari di Trump) sono presenti nella loro catena di approvvigionamento hanno chiarezza sui costi aggiuntivi.

Tra le possibili strategie per le imprese svizzere la NZZ am Sonntag cita in primo luogo una diversificazione della catena di approvvigionamento. Invece di acquistare dalla Cina, le aziende possono guardare ad altri Paesi, come la Thailandia e il Vietnam.

Una seconda possibile strategia consiste nel trasferire gli impianti di produzione negli Stati Uniti. Questo è il risultato auspicato da Trump e alcune aziende svizzere lo stanno già considerando per evitare tariffe punitive.