Aujourd’hui en Suisse

Un sondage réalisé par le groupe Tamedia et l’institut Leewas montre que l’initiative sur la responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-x-s n’a reçu qu’un soutien limité de la part de la tranche d’âge la plus jeune (18-34 ans) , avec seulement 36% d’opinions favorables. Une proportion qui chute à 27% dans la tranche d’âge suivante.

Le soutien au sein du parti des Vert-e-s a également été relativement faible, avec seulement 75% de votes favorables. Les Vert’libéraux avaient quant à eux exprimé leur opposition à cette initiative, ce qui s’est reflété dans le comportement de leur base. Seuls 40% des sympathisants et sympathisantes du parti ont ainsi soutenu la proposition.

Selon Tamedia, la Suisse est divisée dans toutes les catégories: entre les hommes et les femmes, entre les zones urbaines et rurales et le long du traditionnel «Röstigraben», qui sépare la Suisse romande de la Suisse alémanique. La seule catégorie sans forte division est celle du revenu.

Les hommes se sont montrés nettement plus réticents que les femmes, avec 79% de non contre 61% chez ces dernières. Dans les villes suisses, 37% des personnes ont soutenu l’initiative, tandis que dans les zones rurales, cette proportion chutait à 26%. Seules 11 communes (sur plus de 2100) ont voté en faveur de l’initiative – toutes situées dans l’ouest de la Suisse.

Le revenu personnel n’a eu que peu d’influence sur les comportements de vote. Le soutien était le plus élevé chez les personnes les moins bien rémunérées (moins de 4000 francs par mois) et les mieux payées (plus de 16’000 francs par mois). Mais même dans ces groupes, le soutien ne dépassait pas 34% et 32%, respectivement. Les personnes au bénéfice d’un diplôme universitaire et des écoles techniques formaient le groupe le plus favorable, avec 42% de soutien.

Il convient de noter que le budget de la campagne était nettement plus faible que d’habitude, avec 680’000 francs, soit un dixième de ce qui avait été dépensé pour la votation sur les autoroutes en novembre.