Foto della settimana
Martedì la Svizzera ha restituito all’Egitto una maschera funeraria risalente al II secolo a.C. Era stata sequestrata in Svizzera nell’ambito di un procedimento penale. L’accordo per la restituzione è stato firmato a Berna dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e dall’ambasciatore egiziano in Svizzera, Mohamed Yehia Mohamed Negm.
I più letti
Archivio - Quinta Svizzera
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.