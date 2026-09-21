Avete ancora fiducia nella politica?
Il calo della fiducia nello Stato e la crescita del populismo sono temi che preoccupano molte persone, anche nel campo delle scienze sociali.
La politologa Eri Bertsou dell’Università di San Gallo, ad esempio, ritiene che la fiducia non scompaia, ma si sposti. Chi non si fida più del Governo potrebbe riporre fiducia in una figura politica populista o in persone esperte del mondo scientifico.
Che cosa ne pensate? Avete perso anche voi la fiducia nella politica? E, se sì, perché?
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