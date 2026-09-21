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Avete ancora fiducia nella politica?

Moderato da:

Come giornalista mi occupo degli sviluppi della democrazia in cui la prospettiva svizzera diventa rilevante. Sono svizzero e da tempo sono affascinato dal modo in cui le discussioni pubbliche plasmano la società.

Il calo della fiducia nello Stato e la crescita del populismo sono temi che preoccupano molte persone, anche nel campo delle scienze sociali.

La politologa Eri Bertsou dell’Università di San Gallo, ad esempio, ritiene che la fiducia non scompaia, ma si sposti. Chi non si fida più del Governo potrebbe riporre fiducia in una figura politica populista o in persone esperte del mondo scientifico.

Che cosa ne pensate? Avete perso anche voi la fiducia nella politica? E, se sì, perché?

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J
jose.zuccoli@yahoo.es
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.

Di solito leggo di politica, ascolto i dibattiti, cerco di capire quale livello di governo (locale, regionale, nazionale, europeo) abbia la competenza in determinate materie, o se si tratti di una competenza mista. Ma credo che la complessità stia aumentando ed è sempre più difficile capire quale politico difenderà i miei interessi e il mio benessere. Non aiutano nemmeno i funzionari interessati solo a se stessi, che arrivano persino a insultare e sminuire per iscritto i cittadini che dovrebbero servire. Una certa sensazione di autoritarismo nelle forze dell’ordine e nella magistratura, e l’atteggiamento da «abbiamo sempre ragione» della sinistra, entrambe le cose, non sono affatto utili per adempiere al contratto sociale secondo cui i cittadini si sentano veramente rappresentati e ben rappresentati. Quando l’economia non va bene, si danno la colpa a vicenda (attribuendo una parte della responsabilità a un governo regionale o nazionale di segno politico diverso da quello di chi parla) e in questo modo riescono a svicolare o a disinteressarsi di ogni questione. Immagino che la polizia e i funzionari perdano credibilità agli occhi della gente quando si dimostrano egoisti o troppo scaltri ed energici nel difendere il proprio spazio e il proprio interesse a breve termine.

Suelo leer de politica, escuchar los debates, intentar comprender que gobierno (local, regional, nacional, europeo) tiene la competencia en ciertos asuntos, o si es mixta. Pero creo que la complejidad va en aumento y es cada vez mas dificil saber que politico defendera mis intereses y bienestar. Los funcionarios interesados solo en si mismos, que inclusive insultan y menosprecian por escrito a los ciudadanos a los que debieran servir, tampoco ayuda. Cierta sensacion de autoritarismo en los cuerpos de seguridad, y judicatura y de "siempre tenemos razon" en la izquierda, ambas cosas, no son nada utiles para cumplir el contrato social de que los representados se sientan verdaderamente representados y bien representados. Cuando la economia no va bien, se culpan mutuamente (cierta parte de la competencia es de un gobierno regional o nacional de otro signo que el que habla) y asi pueden deshacerse o desentenderse de todo asunto. Supongo que la policita, y los funcionarios se empobrecen a ojos del pueblo, cuando son egoistas o demasiado listo y energicos en defender su propio espacio y su propio beneficio a corto plazo.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@jose.zuccoli@yahoo.es

Grazie mille, signor Zuccoli, per aver dedicato del tempo a descrivere la situazione. Dal suo indirizzo e-mail deduco che le sue impressioni si riferiscano alla Spagna

Vielen Dank Herr Zuccoli, haben SIe sich die Zeit genommen, das zu schildern. Ich nehme an, wegen Ihrer Mailadresse, dass sich Ihre Eindrücke auf Spanien beziehen

E
Edgar Suter
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Vivo da 25 anni in una città governata da una coalizione di sinistra e dei Verdi. Non condivido questo orientamento politico, ma ritengo che l’amministrazione comunale stia facendo bene il proprio lavoro, nel complesso. È importante che il Parlamento controlli da vicino l’operato del governo e che il popolo venga consultato sulle questioni importanti. La democrazia diretta crea fiducia, ma trovo rassicurante anche il fatto che a tutti i livelli abbiamo governi collettivi. Al vertice non c’è un singolo individuo che abbia in mente solo la propria rielezione o che possa avere idee sconsiderate.

Ich wohne seit 25 Jahren in einer linksgrün regierten Stadt. Ich teile diese politische Orientierung nicht, aber ich glaube, die Stadtregierung macht ihre Sache im Grossen und Ganzen gut. Wichtig ist, dass das Parlament der Regierung auf die Finger schaut und das Volk in wichtigen Fragen befragt wird. Die direkte Demokratie schafft Vertrauen, aber ich finde auch die Tatsache, dass wir auf allen Ebenen kollektive Regierungen haben, beruhigend. An der Spitze steht keine Einzelperson, die nur ihre Wiederwahl im Sinn hat oder auf dumme Ideen kommen könnte.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Edgar Suter

Grazie mille per la sua descrizione! Sono quindi le istituzioni specificamente svizzere a determinare il suo senso di fiducia? ____Quello che lei descrive, ho cercato di analizzarlo qualche tempo fa in questa analisi: https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-demokratie/das-zusammenspiel-aus-vertrauen-und-stabilität-in-der-schweiz/88962253

Vielen Dank für Ihre Schilderung! Es sind also spezifisch schweizerische Institutionen, die für Ihr Vertrauensgefühl entscheidend sind? ____Was Sie beschreiben, habe ich vor einer Weile in dieser Analyse aufzugliedern versucht: https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-demokratie/das-zusammenspiel-aus-vertrauen-und-stabilität-in-der-schweiz/88962253

E
Edgar Suter
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@Benjamin von Wyl

Il sistema politico svizzero si è evoluto costantemente: dal regime monopartitico alla concordanza, dalla democrazia rappresentativa a quella diretta, dal sistema elettorale maggioritario a quello proporzionale. In Francia e in Germania il sistema politico si è cristallizzato. Entrambi i sistemi funzionano bene solo se ci sono due partiti dominanti che possono alternarsi al potere. Ora, però, c’è una moltitudine di partiti. Nel 1999 la Svizzera ha messo in vigore una Costituzione completamente rivista. Negli Stati Uniti, invece, la Corte Suprema deve interpretare una Costituzione risalente al XVIII secolo.

Das politische System der Schweiz hat sich kontinuierlich weiter entwickelt: Von der Einparteienherrschaft zur Konkordanz, von der repräsentativen zur direkten Demokratie, vom Majorz- zum Proporzwahlrecht. In Frankreich und Deutschland ist das politische System erstarrt. Beide Systeme funktionieren nur gut, wenn es zwei dominierende Parteien gibt, die sich an der Macht ablösen können. Nun gibt es aber eine Vielzahl von Parteien. Die Schweiz hat 1999 eine totalrevidierte Verfassung in Kraft gesetzt. In den USA muss das Oberste Gericht eine Verfassung aus dem 18. Jahrhundert interpretieren.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Edgar Suter

Grazie per l’ulteriore approfondimento; lei ritiene quindi che l’aspetto fondamentale sia che le istituzioni si trasformino e si evolvano.

Danke für die weitere Ausführung, Sie sehen das entscheidende also darin, dass sich die Institutionen wandeln und entwickeln.

M
Marcelo Gerardo
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La politica è una scienza e ha le sue regole e norme; la corruzione riguarda i politici, alcuni più di altri, ma ce ne sono anche di onesti e, pur non volendo creare confusione, devo affrontare l’argomento che mi ha portato qui: «Le guerre», un tema che mi accompagna da tutta la vita e che mi pesa ancora, nonostante i miei 88 anni; sto completando un saggio sulle guerre con l’ardente desiderio che scompaiano, e immagino di non essere l’unico. Sono un ascoltatore di Radio Svizzera fin dai tempi del liceo, quasi proprio per questo motivo. La cosa triste è che le guerre si perfezionano (in peggio) e i politici sono ancora peggio. Se c’è qualcuno interessato a discutere dell’argomento, vi chiedo di invitarmi: Marcelo Gerardo Coria, argentino, di professione commercialista in pensione, oggi leggo e scrivo, parlo solo spagnolo (latino), ho 88 anni e sto completando un saggio contro le guerre. Un cordiale saluto a tutti. coriamg2@gmail.com.

La política es una ciencia y tiene sus reglas y normas, la corrupción está en los políticos, unos más que otros y también hay decentes y si bien no quiero confundir, debo expresar el tema que me trajo, "Las guerras", un tema de toda mi vida y que todavía la cargo, con mis 88 años y estoy terminando un ensayo sobre las guerras con el ardiente deseo de su desaparición y supongo que no soy único. Soy seguidor de Radio Suiza desde que cursaba el secundario, casi por ese motivo. Lo penoso es que las guerrras se perfeccionan (para mal) y los políticos son peores. Si hay interesados en platicar el tema les pido me inviten: Marcelo Gerardo Coria, Argentino, profesión Contador jubilado, hoy leo y escribo, solo hablo Español, latino, tengo 88 años de edad y estoy terminando un ensayo contra las guerras. Un agradecido saludo para todos. coriamg2@gmail.com.

N
Norbert Kurz
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Come posso continuare ad avere fiducia nei politici, __- che non leggono nemmeno i contratti relativi all’F-35,__- che non sono interessati a fare il punto sulla crisi del Covid,__- che si limitano a ripetere a pappagallo ciò che dicono i “media di qualità”, ad esempio sul cambiamento climatico o sulla guerra in Ucraina. ____Il problema principale, tuttavia, sono i media, che un tempo, in quanto quarto potere dello Stato, controllavano la politica e informavano la popolazione. __Oggi sono i media delle grandi multinazionali a plasmare l’opinione pubblica. È quanto descrive Walter Lippmann nel suo libro «L’opinione pubblica. Come nasce e come viene manipolata».

Wie soll ich noch Vertrauen haben in Politiker, __- welche nicht einmal die Verträge zum F-35 lesen.__- welche nicht an einer Aufarbeitung der Covid-Krise interessiert sind.__- welche nur das nachbeten, was die "Qualitätsmedien" vorbeten, z.B. zum Klimawandel oder dem Ukrainekrieg. ____Das Hauptproblem sind allerdings die Medien, welche früher einmal, als 4. Macht im Staat, die Politik kontrolliert, und die Menschen so informiert haben. __Heute machen die Konzernmedien die öffentliche Meinung. Das beschreibt Walter Lippmann in seinem Buch "Die öffentliche Meinung. Wie sie entsteht und manipuliert wird."

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Norbert Kurz

Buongiorno, grazie mille per aver espresso la sua opinione.____Il libro di Walter Lippmann è stato pubblicato nel 1922: rispetto naturalmente la sua posizione critica nei confronti dei media, ma vorrei mettere in discussione la sua affermazione secondo cui “un tempo” le cose andavano diversamente. ____Nel 1922 in Svizzera non esisteva ancora alcuna emittente radiofonica autorizzata (la prima risale al 1924) e il sistema elettorale proporzionale era stato introdotto da poco (nel 1919).

Guten Tag, vielen Dank für das Schildern Ihrer Einschätzung.____Walter Lippmanns Buch ist 1922 erschienen - ich respektiere natürlich Ihre kritische Haltung gegenüber den Medien, aber ich würde entsprechend Ihre Darstellung hinterfragen, dass es "früher einmal" anders gewesen ist. ____1922 gab es in der Schweiz noch keinen konzessionierten Radiosender (der kam 1924) und es war gerade erst die Proporzwahl eingeführt worden (1919).

J
jepyerly@websud.ch
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Il continuo costruire edifici di lusso (scuole, uffici amministrativi e altro) spesso mal progettati; l’eccesso di funzionari che lavorano poche ore, sono pagati troppo, con titoli di studio da vendere ma senza esperienza pratica, ci sta portando alla rovina. Questo sovraffollamento sta facendo scomparire i terreni coltivabili, l’acqua potabile e la biodiversità, rendendo necessarie infrastrutture dal costo insostenibile. Come si può quindi riporre fiducia nelle nostre autorità, pronte a vendere il nostro Paese? Prendiamo ad esempio una grande signora: la signora Meloni.

A force de construire des bâtiments luxueux (Ecoles, bureaux administratifs, et autres ) souvent mal conçus ; d'avoir une pléthore de fonctionnaires faisant peu d'heures, trop payés, avec diplômes à revendre mais sans expérience pratique, nous conduisent à la ruine. Cette surpopulation qui font disparaître les terres nourricières, l'eau potable, la biodiversité, nécessitant des infrastructures impayables . Ainsi, comment peu t’on faire confiance à nos autorités prêtes à vendre notre Pays . Prenons un peu exemple sur une grande Dame : Mme Méloni.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@jepyerly@websud.ch

Grazie mille per aver condiviso con noi la sua opinione. Quando parla del «nostro Paese», si riferisce alla Svizzera? Dal suo intervento non risulta chiaro.

Vielen Dank dafür, dass Sie uns Ihre Wahrnehmung geteilt haben. Wenn Sie von "unserem Land" schreiben, meinen Sie die Schweiz? Das wird aus Ihrem Beitrag nicht eindeutig klar.

P
Prof. Giovanni Scavazza

LA DECADENZA DI UNA GELIDA UTOPIA____...Poiche' non abbiamo riflettuto sulla vecchiezza e sulla morte, eccoci ora sprovveduti di fronte alla demenza senile dilagante...____La generazione che emerse nel trentennio post-bellico (la mia) godeva del miglior regime alimentare di tutti i tempi, era colta, raffinata, abbastanza felice e perlomeno speranzosa, e credette che fosse possibile la pace e anche il socialismo.____Ma nel volgere del secolo il trionfo della scienza medica ha permesso a un esercito sterminato di vecchi di invadere la scena storica: arroganti, petulanti, aggressivi e incapaci di pensare il proprio esaurimento, perche' cresciuti in un mondo culturale in cui la vecchiezza e la morte sono incoffessabili e banditi.____Ne' l'ideologia della classe dominante, ne' il pensiero critico d'ispirazione marxista, ha tentato di fare i conti con questo rovesciamento della prospettiva, con questo decadimento del corpo collettivo e con la tristezza che ha invaso la mente collettiva, non solo quella dei vecchi, ma ancor piu' marcatamente quella delle nuove generazioni, oppresse dal peso di un futuro sempre piu' senile.____....Poiche' non abbiamo riflettuto sulla vecchiezza e sulla morte, eccoci ora sprovveduti di fronte alla demenza senile dilagante...____Prof. Giovanni Scavazza:__Docente (in quiescenza) di Educazione Artistica e Storia dell'Arte all'Universita' Unitre di Zurigo.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Prof. Giovanni Scavazza

Questa è una descrizione del problema che non avevo ancora letto in questi termini. Ritiene quindi che il problema centrale sia una sorta di conflitto generazionale? Se ho ben capito, secondo lei la generazione più anziana agisce per paura del proprio declino mentale? Mi sembra un'interpretazione piuttosto psicoanalitica e mi ricorda «Denial of Death» di Ernest Becker. Ma in realtà il tema centrale di quell’opera è proprio che la prospettiva della morte sia la spinta a ribellarsi contro di essa, a agire – indipendentemente dalla propria età.

Dies ist eine Problembeschreibung, die ich so noch nicht gelesen haben. Sie sehen also eine Art Generationenkonflikt als Kernproblem? Wenn ich Sie recht verstehe, handelt Ihrer Meinung nach die ältere Generation aus Angst vor dem eigenen geistigen Verfall? DIes scheint mir recht psychoanalytisch und erinnert mich an Ernest Beckers "Denial of Death". Doch da ist das Kernthema ja eigentlich, dass die Perspektive auf das Sterben Antrieb für ein Aufbäumen dagegen, ein Handeln, ist - ganz unabhängig vom eigenen Lebensalter.

E
Enrique Cotes
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.

Il fatto è che il populismo fa leva sulle emozioni e non sui dati o sulle cifre reali dei problemi e delle relative soluzioni.____Dire che non credo nella politica significherebbe ignorare che al mondo esistono persone perbene, ma se stiamo assistendo a una mancanza di cultura nel modo in cui molti scelgono i propri leader, penso che si debba educare fin da giovani su questi temi affinché le persone studino a fondo i problemi che la società presenta e, al momento di scegliere, lo facciano in base alle proprie conoscenze e non alle proprie emozioni.

El asunto es que el populismo mueve emociones y no datos o cifras reales de problemas junto a las soluciones.____Decir que no creo en la política seria desconocer que existe gente decente en el mundo, pero si estamos viendo una falta de cultura en como muchos eligen a sus lideres, pienso que se debe educar desde muy joven sobre estos temas para que la gente estudie muy bien los problemas que presenta la sociedad y a la hora de elegir lo hagan según sus conocimientos y no según sus emociones.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Enrique Cotes

Grazie mille per aver illustrato il suo punto di vista! A quanto pare, sembra che lei abbia mantenuto la fiducia

Vielen Dank für das Schildern Ihrer Perspektive! Entsprechend scheinen Sie sich das Vertrauen bewahrt zu haben

M
Max2100
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Al 100% ho perso ogni fiducia.____Voti per una cosa e ne ottieni un’altra. Sì, la politica è sempre stata così, ma ora non c’è più alcuna preoccupazione per la gente. Ti mentono spudoratamente in faccia, truccano le elezioni sotto i tuoi occhi, e i media sono complici. ____È preoccupante anche il fatto che in una democrazia i rappresentanti vengano eletti tra la gente. Ma crediamo davvero che qualcuno con un diploma di scuola superiore possa scrivere le politiche che le grandi aziende seguiranno? C’è qualcuno che ci crede davvero?____È preoccupante anche che la qualità delle persone che entrano in politica sia precipitata. Al punto che abbiamo primi ministri che usano ChatGPT per governare. Non prendiamoci in giro: la maggior parte dei parlamentari usa i modelli di linguaggio di grande dimensione (LLM) per non lavorare. ____La situazione è desolante e peggiora di giorno in giorno.____No. Non ho una soluzione....

100% I have lost faith.____You vote for one thing and you get another. Yes, politics has always been this way, but now there is no concern for the people whatsoever. They lie in your face, fix elections in your face, and the media is complicit. ____It is also concerning that in a democracy people are elected from amongst the people. But do we really believe someone with a high school education is going to write the policies big businesses will follow? Does anyone genuinely believe this?____It also concerning that the quality of person joining politics has gone down precipitously. To the point that we have prime ministers using ChatGPT to govern. Let's not kid ourselves, most of parliamentarians are using LLMs to not work. ____Things are bleak, and getting bleaker by the day.____No. I don't have a solution....

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Max2100

La ringrazio molto per aver comunque trovato il tempo di descrivere tutto questo in modo così dettagliato. Posso chiederle se si riferisce alla Svizzera? O a un altro Paese?

Vielen Dank haben Sie sich trotzdem die Zeit genommen, das alles so ausführlich zu schildern. Darf ich fragen, ob Sie sich auf die Schweiz beziehen? Oder auf ein anderes Land

I
Igen
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Dopo anni di indottrinamento da parte dell’industria del marketing e della pubblicità, le persone tendono a ricorrere a soluzioni facili. Ma la società non funziona così.__La percezione di una democrazia disfunzionale è l’ultima soluzione facile acquistata dai truffatori che dirottano il sistema.

People lean on easy solutions after years of training by the marketing and advertising industry. But society doesn’t work like this.__The perception of a dysfunctional democracy is the latest easy solution bought from the scammers who hijack the system.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Igen

Buongiorno, non sono sicuro di averla capita bene: sta dicendo che sono i truffatori a definire la democrazia disfunzionale? Ho l’impressione che sia questo ciò che vuole dire, ma vorrei solo chiarire un malinteso. ____E poi passare alla questione fondamentale: come funziona la società, in fin dei conti?

Guten Tag, ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe: SIe sagen, es seien Betrüger, die die Demokratie dysfunktional nennen? Ich habe das Gefühl, das ist was Sie sagen wollen, aber ich möchte nur ein Missverständnis ausräumen. ____Und dann zur spannenden Kernfrage kommen: Wie funktioniert Gesellschaft denn

S
sceptic
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Da parte mia, la fiducia è venuta meno per due motivi:__1. I governi dei “partiti tradizionali” sono diventati tutti populisti, il che significa che diranno qualsiasi cosa pur di rimanere al potere, indipendentemente da ciò che avevano affermato il giorno prima. Si veda ad esempio Merz in Germania, un populista da manuale.____2. La consapevolezza che i politici fanno politica per il proprio tornaconto, non per gli elettori. Come ha affermato un famoso economista: «La priorità numero uno per un politico è essere eletto. La priorità numero due è essere rieletto. Qualunque sia la priorità numero tre, è molto più in basso nella lista».____Non mi piace l’uso attuale del termine «populista». Nei media tradizionali, qualsiasi opposizione alla classe dirigente viene etichettata come «populista». Un populista è qualcuno che cambia opinione di giorno in giorno a seconda di chi ha di fronte in quel momento. Un altro esempio dalla Germania è l’AFD, sempre etichettata come «populista», mentre in realtà ha mantenuto lo stesso programma sin dall’inizio. I veri populisti sono i partiti al potere che un giorno criticano aspramente le politiche dell’AFD definendole naziste, e il giorno dopo sono ben felici di presentare proposte dell’AFD (ad esempio, centri per rifugiati al di fuori dell’UE).

For my part, trust has disappeared for two reasons:__1. The 'established party' governments all turned populist meaning they will say anything to stay in power no matter what they said the day before. See for example Merz in Germany, a school book populist.____2. The realization that politicians are in politics for their own benefit, not for the voters. As a famous economist stated; 'Priority number one for a politician is to be elected. Priority number two is be re-elected. Whatever priority three may be, it is far behind.'____I don't like the current use of the term populist. In established media, any opposition to the ruling class is labeled 'populist'. A populist is someone who changes opinion by the day depending on who he is currently speaking to. Another example from Germany is AFD always labeled 'populist' whereas in reality, they have stuck the same program since the beginning. The populists are the ruling parties who one day lambast AFD policies for being Nazi, and the next day they are happy to introduce AFD proposals (refugee centers outside the EU for example).

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@sceptic

Buongiorno, grazie mille per aver esposto il suo punto di vista! Ritengo però che la sua definizione di “populista” corrisponda piuttosto a quella di opportunista. La definizione – scientifica – di populismo indica invece qualcos’altro. ____L’opportunismo è certamente anche un problema, ma proprio questo: piuttosto un altro problema.

Guten Tag, vielen Dank für das Schildern Ihrer Perspektive! Ich denke, Ihre Definition von "Populist" entspricht aber eher dem Opportunisten. Die - wissenschaftliche - Definition von Populismus meint etwas Anderes. ____Opportunismus ist sicher auch ein Problem, aber eben: eher ein Anderes.

K
kkckkc
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Si ha l'impressione che l'Europa, in particolare l'UE e il Regno Unito, abbia perso il filo del discorso e che la Svizzera stia faticando a trovare una posizione. Alcuni esempi: ____Oltre 100 paesi all’ONU hanno votato a favore di una soluzione negoziata sulla questione ucraina, eppure 29 paesi continuano a inviare truppe e armi in Ucraina. Questo ci costringe a scegliere tra la neutralità e una «neutralità selettiva».____Proprio questa settimana, i paesi del BRICS (

There is a sense that Europe, in particular EU/UK, has lost the plot and Switzerland is struggling to find a position. Some examples: ____Over 100 countries at the UN voted for a negotiated settlement on Ukraine and yet 29 countries keep sending coordinates and weapons to Ukraine. This is forcing us to choose neutrality vs "pick and choose neutrality".____Just this week, BRICS (

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@kkckkc

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Lynx Vegas
LynxVegas
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Ho perso la fiducia già da decenni. Un tempo vivevo in Gran Bretagna. Dopo la Thatcher, non è più un granché, anche se Burnham sembra in grado di risolvere qualsiasi problema causato dai Tories e da Farage. Troppi politici lo fanno solo per se stessi, per la propria famiglia, gli amici e i finanziatori. Fanno ben troppo poco per chi li ha votati, almeno fino a poco prima delle elezioni. Qualcuno riesce a citare un leader mondiale o un partito politico che abbia davvero a cuore la gente? Io no.

I lost faith decades ago. I used to live in Great Britain. After Thatcher, it's not great any more, though Burnham looks like he might fix any issue caused by the Tories and Farage. Too many politicians are in it for themselves, their family, friends, financial backers. They do far too little for those who voted for them, until just before election time. Can anyone name any world leader or political party that actually cares about the people? I can't.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@LynxVegas

Grazie mille per aver condiviso il suo punto di vista! Se posso chiederle: dove vive attualmente? E cosa servirebbe affinché potesse ritrovare la fiducia?

Vielen Dank für das Schildern Ihrer Perspektive! Wenn ich fragen darf: Wo leben Sie denn heute? Und was bräuchte es, damit Sie wieder Vertrauen schöpfen könnten

S
sceptic
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@LynxVegas

Hmm, interessante. Ricordo quando la Thatcher salì al potere e, ai miei occhi di estraneo, il Regno Unito migliorò notevolmente sotto il suo governo. Da bambino, a scuola, ridevamo e facevamo battute su ciò che avevamo visto dall’Inghilterra al telegiornale della sera prima.____Quando dici che Burnham “potrebbe risolvere qualsiasi problema”. Quale problema potrebbe risolvere e perché pensi che sia la persona giusta? Avviso: i miei amici inglesi erano molto entusiasti di Burnham quando è stato presentato come il prossimo leader. Di conseguenza, ho ascoltato alcune sue interviste e ne sono rimasto sconcertato. A me è sembrato inetto e incompetente proprio come Starmer nel periodo precedente alla sua nomina.

hmm interesting, I remember when Thatcher came to power and to me, an outsider, the UK improved dramatically under her reign. As a child in school we used to laugh and crack jokes about what we had seen from England on the news the evening before.____When you say Burnham 'might fix any issue'. What issue might he fix and why do you think he is the right person? Trigger warning: my English friends were very enthusiastic about Burnham when he was pitched as the next leader. As a result I listened to a few interviews with him and I was appalled. To me he appeared as inept and incompetent as Starmer did in the run up to his appointment.

L
Leo Gali
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La fiducia nel governo è come un'elemosina ai poveri. Più una persona è benestante, più può permettersi di avere fiducia.

Vertrauen in die Regierung ist wie ein Almosen an Verarmte. Je besser jemand wirtschaftlich gestellt ist, desto mehr Vertrauen kann er/ sie sich leisten.

J
Jorg Hiker
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Questo è *esattamente ciò che* vogliono i politici corrotti: cittadini che non li disturbino e che siano isolati gli uni dagli altri, anche se si limitano a brontolare senza ottenere alcun risultato.

This is *exactly what* corrupt politicians want: citizens who don't bother them and are individualized, even if they ineffectively grumble.

J
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Bisogna capire che questo è ciò che vogliono i politici corrotti: cittadini che non li disturbino e che siano isolati gli uni dagli altri, anche se si limitano a brontolare senza ottenere alcun risultato. Una sorta di russo tipico. Allo stesso tempo, la storia dimostra come cittadini consapevoli e organizzati possano cambiare la politica: dalle rivoluzioni dell’Europa orientale del XX secolo alle guerre culturali del XXI secolo. Persino paesi non democratici come la Cina osservano attentamente ciò che i cittadini accettano e comprendono di non poter oltrepassare certi limiti — quelli che le persone stesse permettono di superare.____Una lezione del XXI secolo è che la politica è qualcosa a cui i cittadini devono partecipare; non devono lasciare che siano i politici a gestire le cose da soli. Un’altra lezione del XX secolo è che, per un politico, il comportamento più efficiente consiste nel diventare immediatamente corrotto quando i cittadini non protestano, e questo a sua volta porta il paese alla stagnazione economica e al collasso. Il «Manuale del dittatore» di Bruce Bueno de Mesquita e opere simili descrivono i rapporti tra politici e società nel XXI secolo.

Understand that this is corrupt politicians want: citizens who don't bother them and are individualized, even if they ineffectively grumble. A sort of typical Russian. At the same time, history shows how aware and organized citizens can change politics—from the revolutions of Eastern Europe in the 20th century to the culture wars of the 21st century. Even undemocratic countries like China watch closely what citizens accept and understand they cannot cross certain borders—those that people themselves allow to cross.____A lesson of the 21st century is that politics is something citizens must take part in; they must not let politicians run things themselves. Another lesson of the 20th century is that for a politician, the most efficient behavior is to become corrupt immediately when citizens aren't protesting, and this in turn brings economic stagnation to collapse to the country. The 'Dictator's Handbook' by Bruce Bueno de Mesquita and similar works describe the relations between politicians and society in the 21st century.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Jorg Hiker

Ancora una volta, grazie mille per il suo punto di vista! ____Solo per essere sicuro di averla capita bene: i cittadini che perdono fiducia diventano individui isolati e agiscono di conseguenza, con scarso impatto politico

Einmal mehr vielen Dank für Ihre Perspektive! ____Nur um Sie sicher richtig zu verstehen: Die Bürgerinnen und Bürger, die das Vertrauen verlieren, werden zu Einzelpersonen und handeln entsprechend mit wenig politischer Wirkung

J
Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@Benjamin von Wyl

"Perdere fiducia nella politica" può far pensare all'apatia o al cinismo. L’atteggiamento corretto è una partecipazione consapevole alla politica: sostenere le iniziative popolari, criticare apertamente i politici corrotti e inefficienti e appoggiare politici più efficaci e iniziative sensate. La società svizzera è già all’avanguardia rispetto alla maggior parte dei paesi sotto questo aspetto, grazie a tradizioni come i referendum su questioni concrete, la preferenza per politici pragmatici piuttosto che per personaggi da palcoscenico e amministrazioni locali che mantengono molte decisioni vicine ai cittadini. È tuttavia necessaria una partecipazione dei cittadini alla politica ancora più attiva e saggia, altrimenti la Svizzera non riuscirà a far fronte alle nuove sfide. Infatti, è noto da tempo che i politici inadeguati promuovono intenzionalmente la passività e la confusione dei cittadini per ritardare la propria rimozione. Questa tattica politica ha molti nomi — ad esempio, la strategia FUD, che sta per «seminare paura, incertezza e dubbio». Quando si leggono post online del tipo «oy vey, siamo impotenti», si tratta solitamente di troll pagati, proprio perché i cittadini non sono affatto impotenti.

'Losing faith in politics' may suggest apathy or cynicism. The correct attitude is wise participation in politics: supporting citizen initiatives, openly criticizing corrupt and inefficient politicians, and backing more effective politicians and sensible initiatives. Switzerland's society is already ahead of most countries in this respect, with traditions like referendums on practical matters, a preference for pragmatic politicians over showmen, and local governments that keep many decisions close to citizens. Still more active and wise citizen participation in politics is needed, otherwise Switzerland will not cope with the new challenges. In fact, it has long been known that bad politicians purposefully promote citizen passivity and confusion in order to delay removing them. This political tactic has many names—for example, FUD "sowing Fear, Uncertainty, and Doubt." When one reads online posts that amount to "oy vey, we are powerless," they are usually paid trolls, precisely because citizens are not powerless.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Jorg Hiker

Capisco, grazie mille! È interessante notare che in Svizzera esistano tutti questi strumenti democratici, eppure, anche indirettamente, ci siano pochissime possibilità di destituire il governo.____Forse potrebbe interessarle anche l'articolo del mio collega Domhnall O'Sullivan: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-democracy/why-the-swiss-government-doesnt-need-to-fear-a-no-confidence-vote/92027316

Ich verstehe, vielen Dank! Spannenderweise gibt es in der Schweiz ja all diese demokratischen Hebel - und trotzdem auch indirekt kaum Möglichkeiten, die Regierung abzuwählen.____Vielleicht interessiert Sie dazu auch der Beitrag meines Kollegen Domhnall O'Sullivan: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-democracy/why-the-swiss-government-doesnt-need-to-fear-a-no-confidence-vote/92027316

J
Jorg Hiker
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@Benjamin von Wyl

Grazie per l’interesse dimostrato nei confronti dei miei post. In realtà, il meccanismo del voto di sfiducia in parlamento non è un esempio di come i cittadini possano influenzare la politica, bensì un esempio di come diverse fazioni della classe politica si scontrino al loro interno. Un politico che deve affrontare un voto di sfiducia si concentra principalmente sul conteggio dei sostenitori e sulla creazione di alleanze all’interno del parlamento, piuttosto che sul dare ai cittadini ciò di cui hanno bisogno o ciò che chiedono. Forse è per questo che in alcuni paesi si verificano frequentemente voti di sfiducia, oltre a una classe politica disfunzionale e a uno Stato che funziona male.

Thank you for your interest in my posts. Actually, the mechanism of a no-confidence vote in parliament is not an example of citizens being able to influence politics, but rather an example of different factions of the political class fighting within their own class. A politician facing a no-confidence vote primarily focuses on counting supporters and developing alliances within parliament, rather than giving citizens what they need or say. Perhaps that is why some countries frequently have no-confidence votes as well as a dysfunctional political class and poorly functioning state.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Jorg Hiker

La ringrazio per la sua analisi. Il modo in cui è strutturato il parlamentarismo – sia a livello istituzionale che in base alle consuetudini – è sicuramente un fattore che contribuisce ai problemi della democrazia odierna.

Ich danke Ihnen für Ihre Analyse. Die Art, wie Parlamentarismus ausgestaltet ist - durch die Institution, aber auch durch die jeweilige Gewohnheit - ist sicher ein Faktor, der mitreinspielt in die Probleme der Demokratie heutzutage.

Anonima / Anonimo
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"La politica" è un termine un po’ troppo generico per poter rispondere direttamente a questa domanda. Immagino che ci si riferisca all’esecutivo (cioè al Consiglio federale)? ____Allora mi chiedo se ritengo che i consiglieri federali pensino e agiscano per il bene del Paese, il benessere e la sicurezza della popolazione e per la tutela sostenibile delle nostre risorse vitali? Oppure se pensino e agiscano piuttosto nel proprio interesse o nell’interesse della loro “lobby”? __Vedo segnali in entrambi i sensi, a seconda dell’argomento. La mia fiducia è quindi solo parziale. Purtroppo le democrazie sono particolarmente vulnerabili al fatto che forti interessi personali prevalgano su decisioni equilibrate e ragionevoli... È quasi inevitabile che, per questo motivo, spesso si riponga poca fiducia nei politici.

"Die Politik" ist ein etwas zu pauschaler Begriff, als dass man diese Frage direkt beantworten könnte. Ich nehme an, es ist die Exekutive (also der Bundesrat) gemeint? ____Dann stelle ich mir die Frage, ob ich glaube, dass die Bundesräte für das Wohl des Landes, das Wohl und die Sicherheit der Bevölkerung und für die nachhaltige Pflege unserer Lebensgrundlage denken und handeln? Oder dass sie eher im Eigeninteresse oder im Interesse ihrer "Lobby" denken und handeln? __Für beides sehe ich Anzeichen - je nach Thema. Mein Vertrauen ist also nur teilweise gegeben. Demokratien sind leider besonders anfällig dafür, dass sich starke Eigeninteressen mehr durchsetzen als ausgewogene, vernünftige Entscheide.... dass man Politikern deshalb oft wenig vertraut, ist fast unvermeidlich.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Anonima / Anonimo

Buongiorno, grazie mille per il suo punto di vista! ____La fiducia nel governo svizzero è, almeno in media, superiore a quella riposta nel potere legislativo. Ma naturalmente potrebbe riporre la sua fiducia anche in quest’ultimo – oppure nell’interazione tra governo, parlamento e strumenti di democrazia diretta come organi di controllo. ____Cosa ci vorrebbe affinché potesse acquisire maggiore fiducia? Personalmente, però, ho la sensazione che un po’ di fiducia, come la descrive lei, non sia poi così male. Infatti, la fiducia cieca non è certamente auspicabile in una società democratica – e un po’ di fiducia è qualcosa di fondamentalmente diverso dalla sfiducia attiva.

Guten Tag, vielen Dank für Ihre Perspektive! ____Das Vertrauen in die Schweizer Regierung ist, zumindest im Schnitt, höher als in die Legislative. Aber Sie könnten Ihr Vertrauen selbstverständlich auch in diese legen - oder in das Zusammenspiel von Regierung, Parlament und direktdemokratische Instrumente als Kontrollorgan. ____Was bräuchte es, damit Sie mehr Vertrauen schöpfen könnten? Persönlich habe ich aber das Gefühl, dass ein bisschen Vertrauen, wie Sie es schildern, gar nicht so schlecht ist. Denn blindes Vertrauen ist sicher nicht wünschenswert in einer demokratischen Gesellschaft - und etwas Vertrauen etwas grundsätzlich Anderes als aktives Misstrauen.

Anonima / Anonimo
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@Benjamin von Wyl

Mi chiedono cosa servirebbe per farmi acquisire maggiore fiducia. __Per lo più vengo a conoscenza dei comportamenti e delle decisioni del Consiglio federale solo indirettamente, attraverso i media, e quindi in realtà li conosco solo “per sentito dire”. Rimane quindi una certa incertezza e scetticismo. __Ma ho un contatto diretto in occasione delle votazioni: l’opuscolo informativo sulle questioni sottoposte a votazione contiene le prese di posizione redatte dal Consiglio federale. Queste sono – come ho già detto, in misura maggiore o minore a seconda del tema – spesso ideologiche e influenzate da interessi di lobby (velati). Se la situazione dovesse cambiare in modo tangibile, nel senso di una valutazione visibile delle diverse forze in gioco e di raccomandazioni ragionevolmente motivate, la mia fiducia potrebbe aumentare.

Sie fragen, was es bräuchte, damit ich mehr Vertrauen schöpfen könnte. __Verhalten und Entscheide des Bundesrates nehme ich überwiegend nur indirekt über die Medien wahr, und kenne sie deshalb eigentlich nur "vom Hörensagen". Da bleibt also eine gewisse Unsicherheit und Skepsis. __Aber direkten Kontakt habe ich bei den Abstimmungen: Das Informationsheft zu den Abstimmungsfragen enthält vom Bundesrat verfasste Stellungnahmen. Diese sind - wie gesagt, je nach Thema mehr oder weniger - oft ideologisch und von (verschleierten) Lobby-Interessen geprägt. Wenn sich das spürbar ändern würde, im Sinne von sichtbarer Abwägung verschiedener Einflusskräfte und vernünftig begründeten Empfehlungen, könnte sich mein Vertrauen erhöhen.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
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@Anonima / Anonimo

È interessante che l’opuscolo referendario rivesta per lei un ruolo così centrale! ____È soprattutto insoddisfatto del modo in cui il governo espone la propria posizione nell’opuscolo referendario? Oppure cosa la disturba del formato? La pagina dedicata alle controparti, che si oppongono alla posizione del governo, ha sempre lo stesso spazio a disposizione per esporre la propria posizione.

Das ist spannend, dass das Abstimmungsbüchlein für SIe so eine zentrale Rolle spielt! ____Sind Sie denn vor allem unzufrieden mit der Art, wie die Regierung Ihre Position im Abstimmungsbüchlein zum Ausdruck bringt? Oder was stört Sie am Format? Die Konterseite, die gegen die Regierungsposition steht, hat ja immer denselben Platz, um auch ihre Position darzulegen.

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