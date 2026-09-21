Foto del giorno

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La piscina di Töss, a Winterthur, nel canton Zurigo, ha aperto i battenti anche quest’anno a coloro che di norma non possono tuffarsi nelle vasche. Il giorno successivo alla chiusura della stagione, moltissimi cani hanno potuto approfittare della struttura sguazzando nell’acqua non clorata.
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